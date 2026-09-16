Музкритик объяснил, почему Буланова исполняет «энергосберегающие» танцы
Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru рассказал, что Татьяна Буланова стремится усилить свою популярность — в том числе за счёт акцента на «энергосберегающих» танцах.
По мнению эксперта, артистка сознательно использует узнаваемый стиль бывших танцоров своего коллектива, чтобы привлечь к себе внимание публики.
Бабичев расценивает выступления Булановой с подтанцовкой как продуманный перформанс: именно благодаря этой составляющей у певицы началось своеобразное творческое возрождение — к ней снова стал расти интерес зрителей, а необычная хореография превратилась в её фирменную «изюминку».
При этом, как отметил критик, на собственных концертах артистка порой оказывалась не в центре внимания: публика приходила скорее ради эффектной подтанцовки, чем ради песен Булановой. Вероятно, осознав это, певица решила активнее обыгрывать танцевальную составляющую, чтобы вернуть себе часть зрительского внимания и аплодисментов, пояснил Бабичев.
Ранее Буланова заявила, что стала выступать с новыми танцорами, так как старые её подвели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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