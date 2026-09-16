«Климатология и экология, охрана окружающей среды часто пересекаются, но у каждой сферы есть своя специфика. Экология связана с крупными предприятиями, так как речь идет о влиянии деятельности человека. Климатология – это процессы влияния на экосистемы, специалисты анализируют данные их влияние. Охрана окружающей среды – это более практическая часть, разработка норм, очистительных сооружений. Начинающие специалисты, помощник эколога получают от 50 до 60 тысяч рублей в среднем по России. Специалист со стажем – до 90 тысяч рублей. Ведущие специалисты инженеры-экологи – до 130 тысяч, руководитель природоохранной службы – от 120 до 150 тысяч», - рассказала она.

Также она привела в пример нефтегазовые проекты, где заработать можно еще больше.

«Но в Москве зарплаты выше, также есть индустриальные регионы с активной добычей или переработкой ресурсов. Там специалисты получают больше, чем в среднем по России. Плюс они параллельно работают в экологическом аудите, например, это может повысить процент дохода на 15%. В нефтегазовом секторе распространены вахтовые методы работы с частными заказчиками, в таком случае оплата может быть существенно выше. Климатологи могут получать до 150-200 тысяч рублей, если это эксперты в этой области. Единого потолка нет, все очень индивидуально, нужно искать специализированные проекты, где будут цениться конкретные знания», - добавил собеседник НСН.

В сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта и в промышленности сегодня можно быстро вырасти до руководителя, заявила НСН независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

