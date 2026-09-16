Психиатр Шуров: Видеоигры со стрельбой вызывают деградацию

Психиатр Василий Шуров в беседе с NEWS.ru высказал опасения насчёт влияния видеоигр со стрельбой на умственное развитие. Его комментарий связан с результатами свежего исследования: в ходе тестов геймеры демонстрировали показатели, сопоставимые с результатами людей на 14 лет моложе.

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По мнению специалиста, такая динамика — не повод для оптимизма, а скорее тревожный сигнал. Шуров подчеркнул, что воздействие видеоигр на когнитивные способности зависит от жанра. Например, стратегические игры нередко способствуют развитию логического мышления. В то же время постоянное увлечение «стрелялками», как считает врач, может вести к деградации умственных способностей.

Эксперт также отметил, что при регулярном погружении в подобные игры мозг адаптируется к быстрым реакциям — например, к частым кликам мышью. Но такая натренированность, по его словам, не равнозначна полноценному когнитивному развитию.

Ранее руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов сказал НСН, что игровой индустрии сейчас очень нужны гейм-дизайнеры, level-дизайнеры и программисты, а уже совсем скоро нарасхват будут те, кто работает с нейросетями.

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ФОТО: ТАСС / Терещенко Михаил
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