Полиция Великобритании назвала имя третьего подозреваемого по «делу Скрипалей»

Гражданин России Денис Сергеев является третьим подозреваемым по така называемому «делу Скрипалей», сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

В британской полиции отметили, что против россиянина выдвинуты обвинения, он объявлен в розыск.

Инцидент произошёл в английском Солсбери в марте 2018 года. По версии местных властей, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого в России осудили за шпионаж в пользу Великобритании, а также его дочь Юлия, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

Британская полиция считает, что к отравлению Скрипалей причастны граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов.

