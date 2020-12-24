СМИ сообщили, что причиной высылки российских дипломатов из Колумбии стал шпионаж

О высылке россиян из Колумбии стало известно в среду, 23 декабря. Директор иммиграционной службы республики Хуан Франсиско Эспиноса заявил, что они покинули территорию этой страны по «государственным» причинам.

По данным El Tiempo, дипломаты занимались военной и экономической разведкой. Еще в 2017 году западные спецслужбы обратили внимание на «десятки зашифрованных сообщений», отправляемых из Колумбии в Россию. Издание отмечает, что доказательства разведдеятельности дипломатов и стали причиной высылки россиян.

МИД РФ накануне выразил протест послу Колумбии в Москве Альфонсо Педро Ласаро Лопесу Кабальеро в связи с высылкой из латиноамериканской страны двух российских дипломатов, сообщает РЕН ТВ. В ответ Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства республики в Москве.

