СМИ сообщили, что причиной высылки российских дипломатов из Колумбии стал шпионаж
СМИ выяснили, какую роль сыграли иностранные спецслужбы в высылке российских дипломатов из Колумбии. Ключевую роль при принятии такого решения сыграли доказательства, переданные спецслужбами США и Британии. Об этом сообщает El Tiempo со ссылкой на доклад национальной разведки Колумбии.
О высылке россиян из Колумбии стало известно в среду, 23 декабря. Директор иммиграционной службы республики Хуан Франсиско Эспиноса заявил, что они покинули территорию этой страны по «государственным» причинам.
По данным El Tiempo, дипломаты занимались военной и экономической разведкой. Еще в 2017 году западные спецслужбы обратили внимание на «десятки зашифрованных сообщений», отправляемых из Колумбии в Россию. Издание отмечает, что доказательства разведдеятельности дипломатов и стали причиной высылки россиян.
МИД РФ накануне выразил протест послу Колумбии в Москве Альфонсо Педро Ласаро Лопесу Кабальеро в связи с высылкой из латиноамериканской страны двух российских дипломатов, сообщает РЕН ТВ. В ответ Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства республики в Москве.
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