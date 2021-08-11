Британец задержан в ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу России

В сообщении ведомства говорится, что задержанный Дэвид С. подозревается в том, что приблизительно с ноября 2020 года он сотрудничал с иностранной спецслужбой. Он работал сотрудником посольства Великобритании в Берлине. Предполагается, что он по крайней мере один раз передавал документы представителю российской спецслужбы за вознаграждение. Сумма сделки пока неизвестна.

Задержание произошло во вторник, 10 августа в городе Потсдам (земля Бранденбург), в квартире и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски. В разработке операции по задержанию немецкие и британские ведомства.

Ранее член Европарламента от Бельгии Филип Де Ман заявил о шпионаже на территории ЕС со стороны иностранных держав, передает RT.

