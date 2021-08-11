Британец задержан в ФРГ по подозрению в шпионаже в пользу России
Гражданин Великобритании задержан в ФРГ по подозрению в работе на российскую спецслужбу. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Германии.
В сообщении ведомства говорится, что задержанный Дэвид С. подозревается в том, что приблизительно с ноября 2020 года он сотрудничал с иностранной спецслужбой. Он работал сотрудником посольства Великобритании в Берлине. Предполагается, что он по крайней мере один раз передавал документы представителю российской спецслужбы за вознаграждение. Сумма сделки пока неизвестна.
Задержание произошло во вторник, 10 августа в городе Потсдам (земля Бранденбург), в квартире и на рабочем месте подозреваемого прошли обыски. В разработке операции по задержанию немецкие и британские ведомства.
Ранее член Европарламента от Бельгии Филип Де Ман заявил о шпионаже на территории ЕС со стороны иностранных держав, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru