Россиянина в Болгарии заподозрили в промышленном шпионаже

В Болгарии задержан гражданин России по подозрению в промышленном шпионаже. Вместе с ним сотрудники правоохранительных органов взяли двух граждан Литвы, информирует областная дирекция полиции города Стара-Загора.

Все трое, по данным силовиков, работали на военном заводе «Арсенал». Уточняется, что россиянину 60 лет, литовцам – 24 года мужчине и 59 лет – женщине. Их остановили на границе с Грецией после получения информации о пропаже изделий и документации с предприятия, передает ТАСС.

В консульском отделе посольства РФ в Софии сообщили, что пока не получали официальной информации о задержании россиянина.

