«Шестой фигурант». Ректора «Шанинки» задержали и допросили по «делу Раковой»
По данным СМИ, Марина Ракова «отмывала» украденные бюджетные деньги через фиктивные контракты с «Шанинкой».
Ректор «Московской высшей школы социальных и экономических наук», также известной как «Шанинка», Сергей Зуев стал шестым фигурантом так называемого «дела Раковой», имя которого озвучила полиция.
Как сообщают в МВД, Зуев во вторник был допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств «Фонда новых форм развития образования» на сумму более 21 млн рублей в рамках дела бывшей замминистра просвещения РФ Марины Раковой.
После допроса Зуева следствие направит в Тверской райсуд Москвы ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения, отмечает ТАСС.
По данным РИА Новости, Зуев не признает вину и сейчас находится в ИВС на Петровке в трехместной камере.
БОЛЬШОЕ ДАВЛЕНИЕ
По данным «РЕН ТВ», Зуев был задержан в больнице, куда он слег с якобы подскочившим давлением.
Телеканал утверждает, что Зуева, скорее всего, заключат под стражу. Он может быть одним из участников коррупционной схемы Марины Раковой, которая «отмывала» украденные бюджетные деньги через фиктивные контракты с «Шанинкой».
При этом общая сумма ущерба от действий Раковой теперь оценивается в 150 миллионов рублей, выяснил «РЕН ТВ».
Ранее по «делу Раковой» были арестованы пять человек - сама бывший замминистра, ее гражданский муж и бывший гендиректор «Фонда новых форм развития образования» Артур Стеценко, бывшие руководители этого Фонда Максим Инкин и Евгений Зак, работавшие вместе с Мариной Раковой в «Сбербанке», а также исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова.
НАШЛАСЬ В ПОЛИЦИИ
В конце сентября стало известно, что экс-замглавы Минпросвещения, вице-президент «Сбербанка» Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей.
Ракова не явилась на допрос, выключила телефоны, не появилась на работе и ушла из дома. 1 октября ее объявили в федеральный розыск. Все эти дни СМИ строили догадки, куда могла уехать экс-чиновница из подмосковного особняка на своем «Порше». В числе возможных направлений побега указывались Украина и Белоруссия. Однако 6 октября она «нашлась в полиции».
По данным «Коммерсанта», Ракова с адвокатом приехала в ГСУ ГУ МВД по Москве на Новослободской улице, где добровольно сдалась стражам порядка, которые «были удивлены появлению этой пары».
Незадолго до этого был задержан Стеценко, который, по данным следствия, помогал гражданской жене скрываться, а до этого участвовал в хищениях денег, выделенных на нацпроект «Образование».
3 октября Стеценко написал открытое письмо, в котором утверждал, что «не знает, где находится Марина». Он обвинил СМИ и суд в ангажированности и защитил Зака, Инкина и Крючкову. Тем не менее, 6 октября Стеценко был арестован на два месяца по подозрению в «мошенничестве в особо крупном размере». По данным следствия, он был фиктивно трудоустроен в Фонд, которым руководила Ракова, и получил там под видом зарплаты 9 млн рублей.
В тот же день к следователю пришла Ракова. По данным «Коммерсанта», ей предложили подумать и дать признательные показания, оформив досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако она вину не признала и сказала, что не скрывалась от следствия, после чего 7 октября была арестована на тот же двухмесячный срок, что и остальные фигуранты этого дела.
КОПАЮТ ПОД ГРЕФА?
Как заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Павел Салин, «дело Раковой» может быть следствием «борьбы элит» и способом подобраться к главе «Сбера» Герману Грефу через его окружение.
Со своей стороны, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сказал НСН, что не связывает «дело Раковой» с выборами в Госдуму, добавив, что «неприкасаемых нет».
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов предположил в интервью «Радиоточке НСН», что Ракова может отделаться условным сроком.
Однако адвокат Денис Широков из коллегии «Тарло и партнеры» объяснил НСН, что высокие должности Раковой в Минпросвещения и «Сбербанке» могут сыграть против нее в пользу максимального наказания за мошенничество, которое составляет 10 лет тюрьмы.
Ракову поместили в ИВС на Петровке. При этом член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева говорила, что экс-чиновница содержится там «в унизительном положении».
«Пять часов женщина провела в камере с уголовницей, отсидевшей за решеткой, по ее словам, больше 20 лет за тяжкие преступления. Татуированная сокамерница демонстрировала Раковой приемы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом», - цитирует Меркачеву ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил 12 октября, что в Кремле знают об аресте Раковой.
При этом он отметил, что в Кремле не имеют «никакого намерения» и возможности вмешиваться в следственные действия по «делу Раковой».
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