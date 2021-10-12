«Шестой фигурант». Ректора «Шанинки» задержали и допросили по «делу Раковой»

Ректор «Московской высшей школы социальных и экономических наук», также известной как «Шанинка», Сергей Зуев стал шестым фигурантом так называемого «дела Раковой», имя которого озвучила полиция.

Как сообщают в МВД, Зуев во вторник был допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств «Фонда новых форм развития образования» на сумму более 21 млн рублей в рамках дела бывшей замминистра просвещения РФ Марины Раковой.

После допроса Зуева следствие направит в Тверской райсуд Москвы ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения, отмечает ТАСС.

По данным РИА Новости, Зуев не признает вину и сейчас находится в ИВС на Петровке в трехместной камере.