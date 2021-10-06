Сбежавшую от следствия Ракову задержали в Москве и уволили из Сбера
Марину Ракову объявили в розыск 1 октября, после чего СМИ отправляли ее то на Украину, то в Белоруссию.
Бывший замминистра просвещения РФ и уже бывший топ-менеджер Сбербанка Марина Ракова, сбежавшая от следствия и объявленная в розыск, нашлась в полиции.
«Следователи МВД России проводят следственные действия с Мариной Раковой, она находится в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве», – сообщила в среду днем официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подробности задержаний, обвиняемой в хищении 50 млн рублей, не приводятся. При этом в МВД напоминают, что Ракова является обвиняемой по уголовному дело, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение средств в особо крупном размере).
После того, как стало известно о «деле Раковой», она не приехала на допрос в следственный департамент МВД. В полиции думали, что она задерживается в пробке или опаздывает по другим причинам. Приехав в ее загородный дом, силовики увидели следы быстрых сборов и сделали вывод, что Ракова сбежала.
1 октября ее объявили в розыск. И вот, после «пяти дней тишины» экс-чиновница обнаружилась в полиции.
За это время она успела лишиться должности вице-президента «Сбербанка». Пресс-служба банка сообщила об этом задним числом РИА Новости сразу после задержания Раковой. Отмечается, что она не является сотрудником «Сбербанка» с 4 октября.
Все это время СМИ строили догадки, где может скрываться Ракова, отправляя ее то в Белоруссию, то на Украину.
По данным «Коммерсанта», Раковой помогал скрываться от следствия знакомый, родственники которого проживают на Украине.
Telegram-канал «Shot» отмечал, что ее телефон был в последний раз запеленгован в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Украиной.
Однако бывший генпрокурор России Юрий Скуратов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не советовал Раковой бежать на Украину.
«Сейчас многие отношения с европейскими странами политизированы, поэтому неохотно выдают страны Западной Европы, в особенности, но все равно какие-то отношения сохраняются, а здесь речь идет об общеуголовной, лишенной политической составляющей, преступности. Даже с Украиной наши органы сотрудничают, тут же принцип взаимности. Любая страна заинтересована в сохранении контактов по линии сотрудничества в борьбе с преступностью», - пояснил Скуратов, отметив, что, пытаясь убежать, Ракова только усугубляет свое положение.
Другим направлением ее возможного побега называлась Белоруссия.
Телеканал «РЕН ТВ» рассказал романтическую историю о том, что Ракова уехала на Porsche Panamera, последний раз зафиксированном камерами около трех часов ночи 30 сентября на 19-м километре трассы М-1 «Беларусь».
Удалось ли бывшей замминистра покинуть Россию, пока не известно. Известно лишь о странной историей с задержанием журналиста издания «Комсомольская правда в Беларуси» Геннадия Можейко. По данным СМИ, он находился в одной из гостиниц в Москве, а потом непонятным путем «телепортировался» в печально известное СИЗО на улице Окрестина в Минске.
По данным следствия, Ракову подозревают в том, что она, будучи на должности заместителя министра просвещения РФ пролоббировала выделение «Фонду новых форм развития образования» бюджетных средств, предназначенных на реализацию госконтрактов.
В ее отсутствие следствие взялось за других фигурантов «дела Раковой». 30 сентября Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максима Инкина и его бывшего заместителя, управляющего директора «Сбербанка» Евгения Зака. Под арест также попала бывший исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Кристина Крючкова.
Политолог Павел Салин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что ситуация вокруг Раковой является следствием борьбы элит, в которой не оказалось места для главы Сбербанка Германа Грефа.
«Формально на данный момент претензий к ее деятельности в Сбербанке нет. Но силовики часто используют такую схему, они пытались так и к Чубайсу подойти, у них не получилось, через его окружение. Под Чубайса силовикам подкопаться не удалось. Возможно, они сейчас пытаются реализовать такую схему в отношении Грефа. Когда они по одному уголовному делу берут топ-менеджера какой-то компании, который знает очень много об актуальных схемах этой компании, но арест его не связан с деятельностью этой компании, а потом уже в ходе следственных действий пытаются у него получить компромат на компанию, в которой он работает. Очень может быть, что в отношении Раковой тоже хотят реализовать такую схему, и ее арест имеет опосредованное отношение к тому, где она сейчас работает», - сказал Салин.
Вечером 3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал выдержки из громкого расследования об офшорах, названного «Досье Пандоры» (Pandora Papers), в числе фигурантов которого оказался и Греф.
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