Сбежавшую от следствия Ракову задержали в Москве и уволили из Сбера

Подробности задержаний, обвиняемой в хищении 50 млн рублей, не приводятся. При этом в МВД напоминают, что Ракова является обвиняемой по уголовному дело, возбужденному по части 4 статьи 159 УК РФ (хищение средств в особо крупном размере).

После того, как стало известно о «деле Раковой», она не приехала на допрос в следственный департамент МВД. В полиции думали, что она задерживается в пробке или опаздывает по другим причинам. Приехав в ее загородный дом, силовики увидели следы быстрых сборов и сделали вывод, что Ракова сбежала.

1 октября ее объявили в розыск. И вот, после «пяти дней тишины» экс-чиновница обнаружилась в полиции.

За это время она успела лишиться должности вице-президента «Сбербанка». Пресс-служба банка сообщила об этом задним числом РИА Новости сразу после задержания Раковой. Отмечается, что она не является сотрудником «Сбербанка» с 4 октября.

Все это время СМИ строили догадки, где может скрываться Ракова, отправляя ее то в Белоруссию, то на Украину.

По данным «Коммерсанта», Раковой помогал скрываться от следствия знакомый, родственники которого проживают на Украине.

Telegram-канал «Shot» отмечал, что ее телефон был в последний раз запеленгован в одном из сёл Воронежской области недалеко от границы с Украиной.

Однако бывший генпрокурор России Юрий Скуратов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не советовал Раковой бежать на Украину.

«Сейчас многие отношения с европейскими странами политизированы, поэтому неохотно выдают страны Западной Европы, в особенности, но все равно какие-то отношения сохраняются, а здесь речь идет об общеуголовной, лишенной политической составляющей, преступности. Даже с Украиной наши органы сотрудничают, тут же принцип взаимности. Любая страна заинтересована в сохранении контактов по линии сотрудничества в борьбе с преступностью», - пояснил Скуратов, отметив, что, пытаясь убежать, Ракова только усугубляет свое положение.