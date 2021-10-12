Ректора «Шанинки» допросили в качестве подозреваемого по делу Раковой

Полиция задержала ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» («Шанинка») Сергея Зуева, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В сообщении говорится, что он был допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств Фонда новых форм развития образования в сумме более 21 миллиона рублей, в рамках дела экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой.

В МВД добавили, что следствие намерено направить в Тверской районный суд Москвы ходатайство об избрании в отношении Зуева меры пресечения.

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал экс-замминистра просвещения Марину Ракову, которой было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.