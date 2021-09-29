«Неприкасаемых нет». В Госдуме отвергли связь «дела Раковой» с завершением выборов
Зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции считает, что массовой чистки в Минпросвещения ожидать не стоит, но за преступлением всегда следует наказание.
Возбуждение уголовного дела в отношении топ-менеджера Сбербанка Марины Раковой не связано с завершением выборов, и сейчас не стоит ожидать каких-то «чисток» среди чиновников, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Ранее стало известно, что экс-замглавы Минпросвещения, вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Отмечается, что ей грозит до 10 лет тюрьмы.
«Выборная кампания и работа системы правосудия никак не связаны друг с другом и никоим образом нигде не пересекаются. Тем более, что это не связано с какими-то серьезными политиками первого уровня. Я, может быть, многого не знаю, но я не вижу связи. Может, кому-то и хотелось бы (чтобы была связь с выборами – прим. НСН), но однозначно нет. Преступления такого рода и такого уровня, как правило, совершаются людьми, которые имеют достаточно высокую профессиональную подготовку, соответствующее образование. Они достаточно непросто доказуемые. Тем более, если это касается человека такого высокого уровня. Органы правопорядка тщательно работали, проводили мероприятия, собирали доказательства. И только тогда, когда собрали достаточно доказательств, и они оказались очень убедительные, только тогда было возбуждено дело, и эта информация была предана огласке», - сказал Выборный.
По его мнению, масштабных чисток в Минпросвещения также не будет, а конкретный случай с Раковой стал свидетельством эффективности работы «института неотвратимости наказания».
«Я не думаю, что нужно ожидать масштабную чистку в Минпросвещения. Этот конкретный случай – яркое свидетельство того, что и антикоррупционное законодательство, и маховик правоприменения набирают обороты. Повышается качество и эффективность работы, а самое главное – работает институт неотвратимости наказания. Неважно, когда совершено преступление. Если есть преступление, есть наказание. Именно этого не хватало, и на это сформировался мощный запрос общества. Мы все хотим жить в развитом и правовом государстве, где законы одни на всех и неприкасаемых нет. Это касается конкретно лица и конкретного события, но я не думаю, что это касается всего Минпросвещения. Если вина будет доказана, мы можем говорить о конкретном преступлении. Но это совершенно не значит, что должна пройти какая-то массовая чистка или министерство надо расформировать», - пояснил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Выборный также считает, что инцидент с топ-менеджером не повлияет на репутацию Сбербанка.
«На эффективность и репутацию Сбербанка это тоже не повлияет, поскольку в разных ведомствах есть разные случаи. Это может коснуться и судебной, и правоохранительной, и любой другой системы, и бизнеса, и общественных, и политических организаций. Какие бы законы мы не принимали, все равно исполняют их люди», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе НСН допустил возможность проверок в Минпросвещения после «дела Раковой». Он также высказал мнение, что в ходе расследования сумма в 50 миллионов рублей, о хищении которой идет речь, может увеличиться в разы.
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