«Неприкасаемых нет». В Госдуме отвергли связь «дела Раковой» с завершением выборов

«Выборная кампания и работа системы правосудия никак не связаны друг с другом и никоим образом нигде не пересекаются. Тем более, что это не связано с какими-то серьезными политиками первого уровня. Я, может быть, многого не знаю, но я не вижу связи. Может, кому-то и хотелось бы (чтобы была связь с выборами – прим. НСН), но однозначно нет. Преступления такого рода и такого уровня, как правило, совершаются людьми, которые имеют достаточно высокую профессиональную подготовку, соответствующее образование. Они достаточно непросто доказуемые. Тем более, если это касается человека такого высокого уровня. Органы правопорядка тщательно работали, проводили мероприятия, собирали доказательства. И только тогда, когда собрали достаточно доказательств, и они оказались очень убедительные, только тогда было возбуждено дело, и эта информация была предана огласке», - сказал Выборный.

По его мнению, масштабных чисток в Минпросвещения также не будет, а конкретный случай с Раковой стал свидетельством эффективности работы «института неотвратимости наказания».

«Я не думаю, что нужно ожидать масштабную чистку в Минпросвещения. Этот конкретный случай – яркое свидетельство того, что и антикоррупционное законодательство, и маховик правоприменения набирают обороты. Повышается качество и эффективность работы, а самое главное – работает институт неотвратимости наказания. Неважно, когда совершено преступление. Если есть преступление, есть наказание. Именно этого не хватало, и на это сформировался мощный запрос общества. Мы все хотим жить в развитом и правовом государстве, где законы одни на всех и неприкасаемых нет. Это касается конкретно лица и конкретного события, но я не думаю, что это касается всего Минпросвещения. Если вина будет доказана, мы можем говорить о конкретном преступлении. Но это совершенно не значит, что должна пройти какая-то массовая чистка или министерство надо расформировать», - пояснил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Выборный также считает, что инцидент с топ-менеджером не повлияет на репутацию Сбербанка.