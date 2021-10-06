«По всей строгости!» Высокие должности могут «аукнуться» Раковой 10 годами тюрьмы
После 1 октября Ракова могла покинуть Россию только нелегально, «через забор», сказал НСН Денис Широков.
Работа Марины Раковой на высоких постах в Минпросвещения и Сбербанке может «сыграть» в пользу максимального наказания за мошенничество, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» адвокат Денис Широков из коллегии «Тарло и партнеры».
Ранее в среду стало известно, что объявленная в розыск 1 октября и обвиняемая в хищении 50 млн рублей бывший замминистра просвещения РФ Марина Ракова находится у следователя. При этом Сбербанк сообщил, что Ракова, занимавшая пост вице-президента, с 4 октября там не работает.
«Здесь сложно сказать однозначно. Конечно, высокопоставленные чиновники обычно несут всю строгость наказания. Есть исключения, например, были дела, связанные с Минобороны, фигуранты которых все спокойно отбыли на домашнем аресте. Поэтому тут, наверное, нельзя сказать однозначно, что из-за того, что она была высокопоставленной чиновницей, ей дадут условно или ей дадут 10 лет. Я думаю, что суд в любом случае будет устанавливать меру ответственности, роль в совершении преступления и прочие факторы. Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом или без него. Возможно, там будет еще дополнительная квалификация», - сказал Широков.
Местонахождение экс-чиновницы с конца сентября было неизвестно, при этом СМИ «отправляли» ее то на Украину, то в Белоруссию. Широков отметил в этой связи, что Ракова не могла легально покинуть Россию после 1 октября, когда ее объявили в розыск.
«Если человек объявлен в розыск, то легально покинуть территорию России очень сложно и практически невозможно. Потому что, если человек пересекает границу, в базе уже есть сведения, что его необходимо задержать. Он не сможет ни вылететь из аэропорта, ни на поезде, и даже если приедет на границу на автомобиле, погранконтроль сразу увидит, что человек в розыске. Это можно сделать только нелегальными способами, где-то через забор. Если она нелегально покинула страну, а потом вернулась в Россию, органы могут квалифицировать это, как незаконное пересечение границы, но это уже отдельное преступление. Это уже другой вопрос, и именно на хищение он не будет влиять, как отягчающее обстоятельство», - пояснил адвокат.
По его словам, то, что Ракова скрывалась от следствия, не скажется на приговоре за мошенничество, но сейчас, скорее всего, она будет арестована.
«Нет, на наказании это не сказывается, но это может сказаться на мере пресечения. Если имеются сведения, что человек скрывался или уже был объявлен в розыск, естественно, мерой пресечения будет заключение под стражу. По таким преступлением она всегда такая, за исключением некоторых случаев в виде домашнего ареста. Но я думаю, что с учетом того, что она скрывалась от следствия, суд изберет ей заключение под стражу. Первоначальный срок – два месяца, а дальше он продлевается и продлевается судом», - указал Широков.
При этом он объяснил, почему Сбербанк решил откреститься от Раковой и уволил вице-президента задним числом.
«Это естественно. Сбербанк является банком с большой долей государственного участия. Всегда, когда происходят такие вещи, такие организации стараются очень быстро откреститься от сотрудника, который в чем-то обвиняется или замешан. Это происходит практически всегда. Всегда сразу же увольняются эти сотрудники, чтобы компания никак не ассоциировалась с какими-то преступниками. Это репутационные издержки, видимо, поэтому задним числом этих людей увольняют и говорят, что мы к ним отношение не имеем. Тут все очевидно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов сказал НСН, что Ракова может получить условной срок. Он также высказал мнение, что МВД поторопилось, объявив ее в розыск, а Сбербанк уволил топ-менеджера незаконно.
По данным следствия, Ракову подозревают в том, что она будучи на должности заместителя министра просвещения РФ пролоббировала выделение «Фонду новых форм развития образования» бюджетных средств, предназначенных на реализацию госконтрактов.
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