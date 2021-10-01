Копают под Грефа. Дело Раковой объяснили попыткой силовиков съесть «либералов»

Силовики пытаются подобраться к главе Сбербанка через его окружение, арестовывая топ-менеджеров компании по «левым» уголовным делам, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Павел Салин.

Накануне бывшего заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск, а управляющего директора Сбербанка Евгения Зака арестовали до 28 ноября по подозрению в мошенничестве.

«Это абсолютно не случайно, и можно выделить три основные причины неприятностей у госпожи Раковой. Во-первых, следует понимать, что формально на данный момент претензий к ее деятельности в Сбербанке нет. Но силовики часто используют такую схему, они пытались так и к Чубайсу подойти, у них не получилось, через его окружение. Под Чубайса силовикам подкопаться не удалось. Возможно, они сейчас пытаются реализовать такую схему в отношении Грефа. Когда они по одному уголовному делу берут топ-менеджера какой-то компании, который знает очень много об актуальных схемах этой компании, но арест его не связан с деятельностью этой компании, а потом уже в ходе следственных действий пытаются у него получить компромат на компанию, в которой он работает. Очень может быть, что в отношении Раковой тоже хотят реализовать такую схему, и ее арест имеет опосредованное отношение к тому, где она сейчас работает», - рассказал Салин.