Копают под Грефа. Дело Раковой объяснили попыткой силовиков съесть «либералов»
Павел Салин уверен, что ситуация вокруг вице-президента Сбербанка Раковой является следствием борьбы элит, в которой не оказалось места для Германа Грефа.
Силовики пытаются подобраться к главе Сбербанка через его окружение, арестовывая топ-менеджеров компании по «левым» уголовным делам, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Павел Салин.
Накануне бывшего заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск, а управляющего директора Сбербанка Евгения Зака арестовали до 28 ноября по подозрению в мошенничестве.
«Это абсолютно не случайно, и можно выделить три основные причины неприятностей у госпожи Раковой. Во-первых, следует понимать, что формально на данный момент претензий к ее деятельности в Сбербанке нет. Но силовики часто используют такую схему, они пытались так и к Чубайсу подойти, у них не получилось, через его окружение. Под Чубайса силовикам подкопаться не удалось. Возможно, они сейчас пытаются реализовать такую схему в отношении Грефа. Когда они по одному уголовному делу берут топ-менеджера какой-то компании, который знает очень много об актуальных схемах этой компании, но арест его не связан с деятельностью этой компании, а потом уже в ходе следственных действий пытаются у него получить компромат на компанию, в которой он работает. Очень может быть, что в отношении Раковой тоже хотят реализовать такую схему, и ее арест имеет опосредованное отношение к тому, где она сейчас работает», - рассказал Салин.
Политолог подчеркнул, что сложившаяся ситуация является лишь частью общего тренда противостояния силовиков и «либералов», и вторые явно проигрывают эту борьбу.
«Греф, во-первых, человек информированный о том, что в элите происходит, а там сейчас начинается экспансия силового крыла на всех несиловиков. Если раньше поддерживалось шаткое перемирие при посредничестве Путина, то сейчас представители силовой группы пытаются съесть всех остальных представителей элиты, тех, кого называли раньше кремлёвскими башнями. Так называемые системные либералы, в том числе и Греф, в группе риска. Он это прекрасно понимает, ситуация с Раковой вписывается в общую канву и является лишь маленькой песчинкой общего тренда. Чубайс, когда занимал оборонительную позицию, несколько лет назад, добивался аудиенции у Владимира Путина. Не знаю, как там, что и как будет делать Греф, потому что ситуация изменилась, силовики сейчас абсолютно доминируют по сравнению с тем, что было даже до 2019 года», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
По его словам, немаловажным фактором стало и то, что получателем средств, в хищении которых подозревают Ракову, выступил «раздражающий» силовиков вуз.
«Получателем средств выступила «Шанинка», а не какой-то государственно-патриотический вуз, это вуз, который давно уже является бельмом на глазу силовиков, наряду с «Вышкой» (ВШЭ - прим. НСН), но «вышку» они постепенно ассимилируют, проводят там зачистки. А «Шанинка» им не дается. Что касается финансовых потоков, здесь ситуация, судя по обнародованным суммам, не очень крупная, поэтому говорить, что борьба за финансовые потоки является главной, вряд ли можно», - добавил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что массовой чистки в Минпросвещения ожидать не стоит.
По данным следствия, Ракову подозревают в том, что она, будучи на должности заместителя министра просвещения РФ пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств, предназначенных на реализацию госконтрактов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+24 522 / сут.
Умерли
208 тыс.+887 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+19 955 / сут.
- Экс-замглавы Минпросвещения РФ Ракова объявлена в федеральный розыск
- Губернатор Свердловской области пригрозил жителям региона локдауном
- «Веном 2» поставил рекорд в российском прокате
- В России 2023 год объявят Годом педагога и наставника
- Песков заявил, что Путин ещё не определился с кандидатурой нового детского омбудсмена
- Устроивший провокационную съемку у московского храма блогер будет депортирован
- Жириновский оценил проект бюджета России
- Психиатр назвал признаки зависимости ребенка от гаджетов
- Путин подписал указ об осеннем призыве в армию РФ
- Калининградская область введет режим COVID-free в общественных местах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru