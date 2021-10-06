«Всех собак повесили». Трунов назвал незаконным увольнение Раковой и предрек ей условный срок
МВД и Сбербанк в «деле Раковой» бегут впереди паровоза, потому что на сегодняшний день она абсолютно невиновна, сказал НСН адвокат Игорь Трунов.
Бывший замминистра просвещения РФ Марина Ракова может получить условной срок, а МВД со Сбербанком поторопились, объявив ее в розыск и уволив, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.
Ранее в среду стало известно, что объявленная в розыск 1 октября и обвиняемая в хищении 50 млн рублей Марина Ракова находится у следователя. По данным СМИ, она пришла в МВД добровольно. При этом Сбербанк сообщил, что Ракова, занимавшая пост вице-президента, с 4 октября там не работает.
«МВД погорячилось. Человека вызвали повесткой, он не явился, и сразу в розыск. Ну чего в розыск-то сразу? Надо, наверное, еще одну повестку послать. Торопиться не надо. Это (увольнение Раковой из Сбербанка – прим. НСН) тоже неправильно. Человек подозревается в совершении преступления. Ее увольнение с должности абсолютно незаконно, потому что есть презумпция невиновности, и пока она абсолютно невиновна. А Сбербанк, как и правоохранительная система, бегут впереди паровоза. Если она сейчас явилась с документами и доказала, что невиновна, а ее уже и уволили, и в розыск объявили, и всех дохлых собак на нее повесили, - это недопустимая вещь. Пока не доказана вина вступившим в законную силу приговором, нельзя человека увольнять, отстранять и обвинять», - сказал Трунов.
По его словам статья, по которой проходит Ракова, предполагает наказание до 10 лет тюрьмы, однако очень часто по ней дают условные сроки
«То, что ей вменяют часть 4 статьи 159, мошенничество, за это может грозить до 10 лет лишения свободы. Это тяжкая статья, но она не относится к категории особо тяжких, и это одно из самых распространенных в России правонарушений. Конечно, может быть и условный срок, по 159 статье очень часто альтернативные меры наказания, не связанные с лишением свободы. Это очень правильно, потому что всем понятно, что мошенничество – это не убийство или изнасилование», - подчеркнул адвокат.
Он отметил, что сейчас главным вопросом будет выбор меры пресечения для Раковой.
«Ее не задержали, она сама добровольно явилась. То что расценивалось, как то, что она скрылась, – ее вызвали по повестке, а она не явилась, - это не есть нарушение чего-либо, это не расценивается как побег. Побег – это, когда ее арестовали, а она скрылась. Могут быть разные положительные основания, чтобы не явиться по повестке. Это никак не наказывается и не карается. Видимо, у нее были обстоятельства не явиться в тот день, когда ее вызвали, поэтому она явилась позже. У нас есть смягчающее обстоятельство – добровольная явка, и надо учитывать, что она содействует расследованию. Если у нее будет легальное основание для неявки - больничный или еще какая-то причина - это вообще не считается основанием для того, чтобы считать, что она скрылась. А если не явилась, потому что несколько дней скрывалась, тогда да, это основание для заключения под стражу», - разъяснил Трунов.
По его словам, для ареста необходимо одно из трех оснований – то, что человек может скрыться, продолжит заниматься преступной деятельностью или будет препятствовать расследованию с помощью давления на свидетелей.
«Очень часто по этой статье избирают альтернативу содержанию под стражей. Но здесь есть одно тяжелое обстоятельство – это то, что в отношении людей, проходящих по делу Раковой подельниками, избрали содержание под стражей, несмотря на то, что, по данным СМИ, они плакали и не соглашались с этой мерой пресечения. Так что, если подельникам избрали, а ей нет, здесь большие сомнения, что будет альтернативная мера пресечения. Но я считаю, что красивую молодую, грамотную и умную женщину нельзя сажать в тюрьму. Тем более, что она явилась добровольно. Тем более, наверняка у нее есть ряд доказательств невиновности», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По данным следствия, Ракову подозревают в том, что она будучи на должности заместителя министра просвещения РФ пролоббировала выделение «Фонду новых форм развития образования» бюджетных средств, предназначенных на реализацию госконтрактов.
30 сентября Тверской суд Москвы арестовал по «делу Раковой» на два месяца бывшего гендиректора «Фонда новых форм развития образования» Максима Инкина и его бывшего заместителя, управляющего директора «Сбербанка» Евгения Зака. Под арест также попала бывший исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Кристина Крючкова.
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