«Всех собак повесили». Трунов назвал незаконным увольнение Раковой и предрек ей условный срок

Бывший замминистра просвещения РФ Марина Ракова может получить условной срок, а МВД со Сбербанком поторопились, объявив ее в розыск и уволив, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Ранее в среду стало известно, что объявленная в розыск 1 октября и обвиняемая в хищении 50 млн рублей Марина Ракова находится у следователя. По данным СМИ, она пришла в МВД добровольно. При этом Сбербанк сообщил, что Ракова, занимавшая пост вице-президента, с 4 октября там не работает.