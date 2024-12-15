Погибший и разлом судна: Что известно о крушении танкеров в Керченском проливе

КРУШЕНИЕ ТАНКЕРОВ

15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с нефтепродуктами на борту. Изначально сообщалось о проблемах на одном судне «Волгонефть 212» с мазутом, который начал тонуть на расстоянии семи-восьми километров от берега. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как волны разбили корабль пополам.

Позже подтвердилась информация о том, что второй танкер «Волгонефть 239» тоже терпит крушение. Он также был поврежден волнами. По информации Telegram-канала «Baza», суммарно на борту обоих кораблей было больше восьми тысяч тонн нефти и мазута.

Отмечалось, что танкеры подали сигнал бедствия еще утром. По данным Telegram-канала «112», одно судно следовало из Волгограда в порт Кавказа, а другое было зарегистрировано в Астрахани. При этом на момент публикации материала сообщалось, что танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель, а танкер «Волгонефть 239» после полученных повреждений лег в дрейф. Очевидцы также рассказали о следах разлива топлива в воде.