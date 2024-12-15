Погибший и разлом судна: Что известно о крушении танкеров в Керченском проливе
Примерно на расстоянии восьми километров от берега начали тонуть два танкера с нефтепродуктами.
Недалеко от Керчи сразу два танкера, перевозившие нефтепродукты, потерпели крушение. Уже известно об одном погибшем моряке. Следственный комитет возбудил уголовные дела, а президент Владимир Путин поручил контролировать ситуацию.
КРУШЕНИЕ ТАНКЕРОВ
15 декабря во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с нефтепродуктами на борту. Изначально сообщалось о проблемах на одном судне «Волгонефть 212» с мазутом, который начал тонуть на расстоянии семи-восьми километров от берега. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как волны разбили корабль пополам.
Позже подтвердилась информация о том, что второй танкер «Волгонефть 239» тоже терпит крушение. Он также был поврежден волнами. По информации Telegram-канала «Baza», суммарно на борту обоих кораблей было больше восьми тысяч тонн нефти и мазута.
Отмечалось, что танкеры подали сигнал бедствия еще утром. По данным Telegram-канала «112», одно судно следовало из Волгограда в порт Кавказа, а другое было зарегистрировано в Астрахани. При этом на момент публикации материала сообщалось, что танкер «Волгонефть 212» получил повреждения и сел на мель, а танкер «Волгонефть 239» после полученных повреждений лег в дрейф. Очевидцы также рассказали о следах разлива топлива в воде.
СК возбудил уголовные дела из-за крушения танкеров недалеко от Керчи: по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. К месту ЧП выехала группа следователей и криминалистов. Руководитель ГСУ по Крыму и городу Севастополю Владимир Терентьев взял ход уголовных дел под личный контроль. До этого Южная транспортная прокуратура инициировала проверку.
Президент Владимир Путин уже дал распоряжение по созданию рабочей группы под руководством вице-премьера Виталия Савельева для координации спасательных мероприятий в Керченском проливе. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, доклады по ситуации с танкерами предоставили глава МЧС Куренков, вице-премьер Савельев и министр природных ресурсов Козлов.
На момент написания материала информации о полном затоплении танкеров и новых пострадавших не поступало.
ЖЕРТВЫ И СПАСЕНИЕ
Известно, что на борту первого танкера «Волгонефть 212» находились 13 членов экипажа, а на втором корабле — 14 человек. Все они оказались в воде.
Представители ГУ МЧС России по Республике Крым сообщили, что для спасения моряков к месту крушения кораблей были направлены вертолет Ми-8 МЧС РФ со спасателями «Крым-Спас», а также спасательный буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра, отправившийся из бухты Камыш-Бурун.
Также к реагированию в зоне ЧП были подготовлены сотрудники спецморотряда МЧС, опергруппа керченского пожарно-спасательного отряда №3 и другие крымские подразделения. В Ростове-на-Дону развернут оперштаб. В МЧС РФ рассказали, что в ликвидации последствий задействованы свыше 50 специалистов и 11 единиц техники.
Сначала спасателям удалось вытащить восемь человек. При этом сообщалось, что никто из спасенных моряков не получил травмы. Позже в МЧС сообщили, что один из членов экипажа танкера «Волгонефть 212» погиб.
При этом, по данным «Baza», капитану танкера «Волгонефть 212» удалось выжить. Известно, что он наглотался воды с мазутом, получил обморожение, ушиб позвоночника и потерял сознание. Сейчас он и еще одни моряк находятся в реанимации. Издание сообщило, что 11 членов экипажа этого судна в настоящий момент доставлены в больницу Анапы с обморожением. При этом двум членам экипажа «Волгонефть 212» госпитализация не потребовалась.
ПРИЧИНЫ КРУШЕНИЯ: ШТОРМ И ВЕТЕР
По предварительной информации, причиной крушения сразу двух танкеров в Керченском проливе стал шторм. Сообщалось, что перед аварией в акватории был шквалистый ветер, а волнение моря доходило до семи балов.
Известно, что волны пробили корпуса обоих танкеров, после чего в результате возникновения трещины два судна развалились на две части.
В распоряжении «РЕН ТВ» оказались кадры, на которых запечатлен момента крушения танкера «Волгонефть 212». На видео видно, как нос корабля оторвался от судна. При этом в тот момент на оторвавшейся корме находились люди, которые перевернулись на волнах и не оказались в воде.
По другой версии, крушение танкеров было вызвано ошибкой экипажа в сложных метеоусловиях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru