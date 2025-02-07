Работы по демонтажу кормы танкера «Волгонефть-239» должны завершить 31 марта
В Керченском заливе начались работы по демонтажу части корпуса танкера «Волгонефть-239», заявил вице-премьер Виталий Савельев, сообщает «Российская газета».
По его словам, уже около 10% общего тоннажа кормы уже разобрано.
«График предусматривает окончание работ до 31 марта 2025 года», - уточнил вице-премьер.
Он также рассказал, что идет оценка различных вариантов подъема затонувших фрагментов танкеров с учетом требований экологической безопасности. Савельев добавил, что решение по этому вопросу будет принято до конца февраля.
Ранее новые выбросы мазута обнаружены на пляжах Краснодарского края, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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