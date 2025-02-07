Работы по демонтажу кормы танкера «Волгонефть-239» должны завершить 31 марта

По его словам, уже около 10% общего тоннажа кормы уже разобрано.

«График предусматривает окончание работ до 31 марта 2025 года», - уточнил вице-премьер.

Он также рассказал, что идет оценка различных вариантов подъема затонувших фрагментов танкеров с учетом требований экологической безопасности. Савельев добавил, что решение по этому вопросу будет принято до конца февраля.

Ранее новые выбросы мазута обнаружены на пляжах Краснодарского края, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

