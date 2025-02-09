Танкер с грузом мазута тонет в порту в Ленинградской области

По данным "Базы", в ночь на 9 февраля танкер "Koala" находился у третьего причала в морском порте в Усть-Луге. Ближе к двум часам ночи на борт танкера было погружено около 130 000 тонн мазута. Судно уже готовилось к отплытию, когда в машинном отделении прогремели три мощных взрыва.

В тот момент на борту танкера находился экипаж из 24 человек (среди них четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 — Индонезии). Экипажу удалось выбраться на берег, однако машинное отделение судна начало затапливать водой.

Ближе к утру стало понятно, что судно кормой село на мель. Сотрудники МЧС установили вокруг судна боновые ограждения. При этом, по предварительным данным, утечки нефтепродуктов в воду не произошло. В результате произошедшего никто не пострадал.

9 февраля китайское грузовое судно с 20 членами экипажа село на мель в Невельском районе Сахалина, разлива топлива не наблюдается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

