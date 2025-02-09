Танкер с грузом мазута тонет в порту в Ленинградской области
Танкер со 130 000 тонн мазута тонет в порту в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".
По данным "Базы", в ночь на 9 февраля танкер "Koala" находился у третьего причала в морском порте в Усть-Луге. Ближе к двум часам ночи на борт танкера было погружено около 130 000 тонн мазута. Судно уже готовилось к отплытию, когда в машинном отделении прогремели три мощных взрыва.
В тот момент на борту танкера находился экипаж из 24 человек (среди них четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 — Индонезии). Экипажу удалось выбраться на берег, однако машинное отделение судна начало затапливать водой.
Ближе к утру стало понятно, что судно кормой село на мель. Сотрудники МЧС установили вокруг судна боновые ограждения. При этом, по предварительным данным, утечки нефтепродуктов в воду не произошло. В результате произошедшего никто не пострадал.
9 февраля китайское грузовое судно с 20 членами экипажа село на мель в Невельском районе Сахалина, разлива топлива не наблюдается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спортивный комментатор Скворцов попал в реанимацию
- В Москве сотрудники МЧС спасли подростка, провалившегося под лед
- В Анапе полицейские применили оружие для задержания нарушителя
- Автомобиль с несколькими людьми улетел в канал в Дагестане
- Гладков: Два населённых пункта атакованы дронами ВСУ
- Трамп обновил рекорд по числу принятых указов за первые 100 дней президентства
- Собянин рассказал о новом рекорде посещаемости театров в Москве
- В Астрахани пять человек пострадали в результате ДТП с грузовиком
- Садовничий: Суперкомпьютер МГУ для развития ИИ-систем достиг полной загрузки
- На севшем на мель на Сахалине китайском балкере две пробоины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru