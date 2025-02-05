«От киля до клотика»: Состояние российского флота напрямую связали с судовладельцами
Капитан Сергей Мамонов в эфире НСН отметил, что судоходные компании, эксплуатирующие суда танкерного флота, проверят очень внимательно.
Состояние российского флота напрямую зависит от судовладельцев, рассказал капитан-наставник речного флота Сергей Мамонов в разговоре с НСН. По его словам, у пассажирских теплоходов, в частности, происходит регулярная модернизация, ремонт и замена частей.
Ранее Минтранс сообщил, что организовал проверки в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Предполагается, что ревизия затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта. Контрольные мероприятия планируют завершить до начала навигации 2025 года. Проверка начата по поручению президента Владимира Путина после крушения танкеров в Керченском заливе. Ведомство изучит, насколько юрлица и индивидуальные предприниматели соблюдают обязательные требования к перевозке нефти и нефтепродуктов. Мамонов рассказал о состоянии российского флота и отметил, что он регулярно модернизируется.
«Здесь все зависит от судовладельцев в первую очередь. Потому что у нас и пассажирские теплоходы ходят, которым по 70 лет. Только от них одно название остается: металл регулярно меняется, машины, механизмы, все подлежит замене. Происходит регулярная модернизация, реконструкция, ремонты. То, что у него год написан 54-й, совсем не значит, что ему реально 71 год. При должном уходе пароход будет ходить много лет. Сто лет у нас ходит «Гоголь» на Северной Двине. Ничего, ходит, и еще столько же проходит. Здесь та же самая ситуация. Ссылаться на то, что регистр виноват, за деньги все делает – глупо. Они оказывают услуги, за эти услуги получают деньги, но они получают деньги не за то, чтобы признать судно годным. Это разные вещи совершенно«, - сказал Мамонов.
Комментируя проверки в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота, он отметил, что суда осмотрят «от киля до клотика».
«Как правило, приходит один человек, иногда может действительно группа прийти. Но этот человек пролезает в судно от киля до клотика, то есть с самой нижней точки до самой верхней. Он сунет нос во все дырки. Он сунет нос туда, куда даже ему совать не надо. И вот пока не убедится, что все работает и все исправно, он документы судну не выдаст», - указал собеседник агентства.
Также Мамонов выразил мнение, что в ЧП с танкерами в Керченском проливе виноваты не капитаны, а диспетчеры.
«Судить надо не капитанов, а диспетчеров, которые знали, что шторм, но не разрешили судну уйти в укрытие. Которые знали, что у судна заканчивается срок действия разрешения на выход в морскую часть. Капитан сколько времени у них просил, чтобы его побыстрее разгрузили… И все, результат нулевой. В результате капитан виноват, а они свидетельские показания дают. То, что 239-й задним ходом ушел на мель и сейчас этот кусок сидит... Капитан молодец, его награждать за это нужно, а не судить. Капитан сделал все, что мог в данной ситуации сделать. Потому что если бы еще и корма ушла в воду, то, соответственно, около девяти тысяч тонн в воде оказалось бы», - добавил он.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение 15 декабря. В результате аварии нефтепродукты попали в море. По оценкам Минприроды, около четырех тысяч тонн вытекло в Черное море и попало на побережье Крыма и Краснодарского края. В регионах ввели режимы ЧС регионального и федерального характера, передает «Радиоточка НСН».
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