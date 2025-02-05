«От киля до клотика»: Состояние российского флота напрямую связали с судовладельцами

Состояние российского флота напрямую зависит от судовладельцев, рассказал капитан-наставник речного флота Сергей Мамонов в разговоре с НСН. По его словам, у пассажирских теплоходов, в частности, происходит регулярная модернизация, ремонт и замена частей.

Ранее Минтранс сообщил, что организовал проверки в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота. Предполагается, что ревизия затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта. Контрольные мероприятия планируют завершить до начала навигации 2025 года. Проверка начата по поручению президента Владимира Путина после крушения танкеров в Керченском заливе. Ведомство изучит, насколько юрлица и индивидуальные предприниматели соблюдают обязательные требования к перевозке нефти и нефтепродуктов. Мамонов рассказал о состоянии российского флота и отметил, что он регулярно модернизируется.