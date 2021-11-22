Разборка питерская: ДТП в Ленобласти помогло выявить каннибала

В субботу, 20 ноября на 24-м километре трассы А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области произошла рядовая авария: автомобиль Mitsubishi Galant врезался в ограждение. Однако из багажника машины выпал труп с перерезанным горлом и множеством ранений, впоследствии рядом с ним обнаружили лопату, веревки и мешки.

Водитель и пассажиры автомобиля смогли скрыться с места преступления, но затем правоохранители обнаружили беглецов в лесу. По предварительным данным, в расправе участвовали двое. Отмечается, что нападавшие были нетрезвы, и поэтому попросили своего знакомого отвезти их в лес, чтобы избавиться от тела в районе города Приозерска.