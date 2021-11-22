Разборка питерская: ДТП в Ленобласти помогло выявить каннибала
ДТП под Петербургом, которое помогло обнаружить убийство, обрастает всё более жуткими подробностями.
В субботу, 20 ноября на 24-м километре трассы А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленинградской области произошла рядовая авария: автомобиль Mitsubishi Galant врезался в ограждение. Однако из багажника машины выпал труп с перерезанным горлом и множеством ранений, впоследствии рядом с ним обнаружили лопату, веревки и мешки.
Водитель и пассажиры автомобиля смогли скрыться с места преступления, но затем правоохранители обнаружили беглецов в лесу. По предварительным данным, в расправе участвовали двое. Отмечается, что нападавшие были нетрезвы, и поэтому попросили своего знакомого отвезти их в лес, чтобы избавиться от тела в районе города Приозерска.
При этом подробности дела оказались шокирующими: так, один из подозреваемых признался в каннибализме. 23-летний мужчина жил на чердаке дома по улице Большая Зеленина в Петербурге и нигде не работал. По его словам, летом 2020 года он убил 38-летнего мужчину, а затем сварил и съел его язык, передает издание 47news. Полиция проверяет эту версию.
В полиции установили личность погибшего, им оказался 50-летний Аркадий Казинян, с 1996 года живший в Петербурге. У покойного был небольшой шиномонтажный бизнес, а нападавшие были его знакомыми. По данным СМИ, мужчину убили в гаражном кооперативе «Лагуна» в Калининском районе Петербурга. Сам гараж злоумышленники подожгли.
Мотивом для убийства задержанные назвали месть: якобы Казинян избил одного из них накануне. Второй из подозреваемых, 26-летний приезжий из Луганска, также нигде не работал. По его словам, именно его ударил Казинян. Телеканал РЕН ТВ передает, что подозреваемые были знакомы с погибшим, а конфликт со смертельным исходом произошел во время совместного застолья. Установить правду предстоит следователям: уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Петербург неоднократно попадал в новостные сюжеты с подобными историями: так, летом 2020 года в петербургской квартире нашли расчленённое тело рэпера Картрайта (Александра Юшко). В ноябре 2019 года в реке Мойке обнаружили историка Олега Соколова, который жестоко расправился со своей подругой, аспиранткой Анастасией Ещенко. За убийство и последующее расчленение Соколову дали 12,5 лет колонии. В ноябре этого года в северной столице задержали Алексея Генералова, подозреваемого в убийстве своего отца. Тело погибшего нашли в реке Смоленке. Кроме того, в апреле этого года бывший главный внештатный нефролог комитета здравоохранения Петербурга Александр Земченков признался в убийстве по неосторожности своей жены в 2010 году.
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