Петербургский медцентр подал заявку на закупку человеческих конечностей
Петербургский НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена объявил тендер на закупку биоматериала, в том числе человеческих конечностей.
По информации, указанной на сайте госзакупок, исследовательскому центру требуются замороженные человеческие конечности и торсы для медицинских курсов и мастер-классов. Центр имени Вредена объявил два электронных аукциона. Одни из требований к возможным исполнителям — гарантия законного происхождения биоматериалов для медицинского, научного и учебного использования, а также наличие прижизненного разрешения человека на такое использование его тела после кончины.
Предмет закупок вызвал бурную реакцию в СМИ и соцсетях. Однако директор центра Рашид Тихилов пояснил журналистам, что такие закупки — обычная практика. Тихилов отметил, что биоматериал обычно поставляют из-за границы, а обучение медиков на таких опытных образцах практикуют по всему миру.
В Санкт-Петербурге за последний год произошло несколько громких инцидентов, связанных с расчленением. Осенью 2019 года историк Олег Соколов убил свою возлюбленную Анастасию Ещенко, а после расчленил, пытаясь избавиться от тела. Не менее громкое дело — убийство и расчленение рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), в котором обвиняется его жена. Кроме того, в реках Санкт-Петербурга и ближайшего пригорода неоднократно находили фрагменты неустановленных тел.
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