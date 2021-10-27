Суд отпустил вдову погибшего рэпера Картрайта под домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд отправил под домашний арест вдову погибшего рэпера Энди Картрайта Марину Кохал, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Жена рэпера Картрайта, которого убили и расчленили, признана вменяемой

В сообщении говорится, что ходатайство следствия об оставлении женщины в СИЗО было отклонено, суд решил, что основания для содержания под стражей отпали.

По решению суда в течение трёх месяцев Кохал запрещается покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу и использовать средства связи.

Расчленённое тело рэпера Картрайта (Александра Юшко) было найдено в квартире в Санкт-Петербурге летом 2020 года, сообщает RT. Кохал была задержана по подозрению в убийстве супруга.

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ФОТО: instagram.com
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