Суд отпустил вдову погибшего рэпера Картрайта под домашний арест
Санкт-Петербургский городской суд отправил под домашний арест вдову погибшего рэпера Энди Картрайта Марину Кохал, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
В сообщении говорится, что ходатайство следствия об оставлении женщины в СИЗО было отклонено, суд решил, что основания для содержания под стражей отпали.
По решению суда в течение трёх месяцев Кохал запрещается покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу и использовать средства связи.
Расчленённое тело рэпера Картрайта (Александра Юшко) было найдено в квартире в Санкт-Петербурге летом 2020 года, сообщает RT. Кохал была задержана по подозрению в убийстве супруга.
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