Суд Петербурга отправил в СИЗО мужчину, подозреваемого в убийстве отца
Суд Санкт-Петербурга арестовал до 15 января мужчину, подозреваемого в убийстве отца Алексея Генералова, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Отмечается, что его отправили в СИЗО до 15 января 2022 года.
Ранее по факту произошедшего было заведено уголовное дело.
Согласно версии следователей, мужчина застрелил отца в ходе бытового конфликта, а после убийства расчленил тело и выбросил в реку. Убитому было 66 лет. Рабочие обнаружили тело в реке Смоленке. Позднее полиция Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в убийстве.
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