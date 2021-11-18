Суд Петербурга отправил в СИЗО мужчину, подозреваемого в убийстве отца

Суд Санкт-Петербурга арестовал до 15 января мужчину, подозреваемого в убийстве отца Алексея Генералова, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Отмечается, что его отправили в СИЗО до 15 января 2022 года.

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Ранее по факту произошедшего было заведено уголовное дело.

Согласно версии следователей, мужчина застрелил отца в ходе бытового конфликта, а после убийства расчленил тело и выбросил в реку. Убитому было 66 лет. Рабочие обнаружили тело в реке Смоленке. Позднее полиция Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в убийстве.


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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:СИЗОУбийствоСанкт-Петербург
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