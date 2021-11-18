Суд Петербурга отправил в СИЗО мужчину, подозреваемого в убийстве отца

Ранее по факту произошедшего было заведено уголовное дело.

Согласно версии следователей, мужчина застрелил отца в ходе бытового конфликта, а после убийства расчленил тело и выбросил в реку. Убитому было 66 лет. Рабочие обнаружили тело в реке Смоленке. Позднее полиция Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в убийстве.



