Петербургский нефролог признался в убийстве жены по неосторожности
Главный внештатный нефролог комитета здравоохранения Петербурга Александр Земченков на допросе признался, что в 2010 году убил жену по неосторожности, передает «Интерфакс».
Это не статья об убийстве, а об убийстве по неосторожности, то есть это преступление небольшой тяжести. Но бумага была оформлена в отсутствие защиты.
Нефролог был задержан 27 марта. Следствие полагает, что он убил жену по неосторожности, затем тело расчленил и выбросил в пакетах, а в полицию написал заявление о пропаже жены.
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