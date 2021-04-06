Петербургский нефролог признался в убийстве жены по неосторожности

Главный внештатный нефролог комитета здравоохранения Петербурга Александр Земченков на допросе признался, что в 2010 году убил жену по неосторожности, передает «Интерфакс».

Это не статья об убийстве, а об убийстве по неосторожности, то есть это преступление небольшой тяжести. Но бумага была оформлена в отсутствие защиты.

Нефролог был задержан 27 марта. Следствие полагает, что он убил жену по неосторожности, затем тело расчленил и выбросил в пакетах, а в полицию написал заявление о пропаже жены.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеСанкт-Петербург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры