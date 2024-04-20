«Работал на острие»: Коллеги рассказали о погибшем военкоре Ерёмине
Погибший военкор «Известий» Семен Ерёмин запомнился коллегам как бесстрашный журналист, который действовал по принципу «не навреди», и вдохновлял других.
Военный корреспондент газеты «Известия» Семен Ерёмин погиб в 42 года в зоне проведения спецоперации, сообщило издание в своем Telegram-канале.
Журналист работал в зоне СВО с февраля 2022 года.
Известно, что он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Об этом сообщил телеканал «Известия». Взрыв произошел около села Приютное на границе ДНР и Запорожской области.
Отмечается, что последний репортаж военкора вышел два дня назад.
ВЕРСИЯ АТАКИ
Военный корреспондент Александр Сладков назвал атаку украинского дрона на автомобиль, в котором ехал Ерёмин с коллегами, предметной охотой.
«Если моя информация об обстоятельствах атаки машины, в которой ехал наш брат Семён Ерёмин, верна, то я бы настаивал на версии, что целью ВСУ была съемочная группа российского СМИ. Исходя из усилий, затраченных для атаки, враг не желал оставить нашим ребятам даже шанса уйти. Это была предметная охота», – написал он в Telegram.
Сладков также выразил уверенность, что окончательный вывод о причинах гибеди российского военкора можно будет сделать по результатам разбирательства специалистов.
ПАМЯТЬ КОЛЛЕГ
Корреспондент НТВ Евгений Голованов познакомился с Ерёминым во время работы в Сирии и отмечал его способность работать «на острие».
«Семёна я знал еще с Сирии. Я восхищался его неуемной энергией. Мы приезжали со съемок уставшие, жара, оставались отдыхать, а он переодевался и шел на пробежку. Он вдохновлял нас на хорошие поступки, работал на самом острие, бесстрашно. Его гибель — это невосполнимая потеря для всей российской военной журналистки и для нас всех, кто знал Семёна».
Корреспондент РИА Новости Евгений Масленников вспомнил, что, работая в Донецке, познакомился с Ерёминым, который остался в его памяти как бесстрашный профессионал, который работал без суеты. .
«С Семеном мы познакомились в Донецке, в 2022 году в самом начале СВО. Уже тогда он был опытным военным корреспондентом. Очень спокойным, приветливым и жизнерадостным человеком. У него была какая-то своя философия, и он ее всегда придерживался. В любой ситуации Семен действовал четко, без лишней суеты и паники. Он всегда знал, как работать так, чтобы соблюсти главный принцип военного корреспондента - не навредить. Был бесстрашным человеком, но при этом всегда чувствовал грань, куда можно залезть, а куда не стоит», – подчеркнул Масленников.
ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ В РОССИИ
Соболезнования в связи с гибелью Семёна Ерёмина выразил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он назвал работу военного корреспондента одной из самых опасных в мире.
«Иногда нам приходится лечить раненых коллег, а иногда приходится хоронить», — заявил он изданию, в котором работал военкор.
Также слова сожаления родным и близким погибшего Семёена Ерёмина выразил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Тяжело осознавать случившееся. Глубокие соболезнования родным и близким Семена. Вечная память …», — написал он в Telegram-канале.
ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ЗА РУБЕЖОМ
Заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в беседе с РИА Новости, комментируя гибель военного корреспондента Семена Еремина, заявил, что ООН выступает против убийств всех журналистов, такие случаи необходимо расследовать.
«Мы против... и считаем, что они (убийства журналистов) должны быть полностью расследованы», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее о гибели иностранного журналиста в Донецке сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Речь идет о приехавшем в Донбасс из США военном корреспонденте Расселе Бентли, который сотрудничал со «Спутником», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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