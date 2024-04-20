«Работал на острие»: Коллеги рассказали о погибшем военкоре Ерёмине

Журналист работал в зоне СВО с февраля 2022 года.

Известно, что он погиб в результате сброса боеприпаса с украинского FPV-дрона. Об этом сообщил телеканал «Известия». Взрыв произошел около села Приютное на границе ДНР и Запорожской области.



Отмечается, что последний репортаж военкора вышел два дня назад.

ВЕРСИЯ АТАКИ

Военный корреспондент Александр Сладков назвал атаку украинского дрона на автомобиль, в котором ехал Ерёмин с коллегами, предметной охотой.