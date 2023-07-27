Госдеп ушел от ответа про убийство военкора Журавлева кассетными боеприпасами

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель отказался комментировать убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлева кассетными боеприпасами, сообщает РИА Новости.

Военный эксперт Литовкин заявил, что мирные граждане не спрячутся от кассетных боеприпасов

Пателя попросили прокомментировать убийство военкора кассетными снарядами, которые США поставили Украине. Представитель Госдепа заявил, что не знаком с сообщениями о гибели журналиста.

«Однако очевидно, что безопасность журналистов и сотрудников СМИ, работающих в зонах вооруженных конфликтов, должна уважаться», - добавил он.

Патель не ответил на вопрос о том, считает ли Госдеп приемлемым использование кассетных боеприпасов в случае с российским корреспондентом.

Украинская армия 22 июля обстреляла группу российских журналистов в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, удар наносился кассетными боеприпасами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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