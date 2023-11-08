СМИ: Возбуждено уголовное дело на мужчину, который угрожал жене военкора Александра Коца

По информации СМИ, неизвестный требовал от супруги военкора рассказать, где сейчас находится журналист. По словам женщины, злоумышленник угрожал ей и требовал встречи с Александром.



Женщина вызвала полицию, однако мужчина уехал до приезда правоохранителей. Возбуждено уголовное дело по статье «воспрепятствование законной деятельности журналиста».

Ранее СМИ сообщали о том, что на адрес дочери военного корреспондента Александра Сладкова неизвестные прислали подозрительную посылку, напоминает RT.

