СМИ: Возбуждено уголовное дело на мужчину, который угрожал жене военкора Александра Коца
Уголовное дело возбудили на мужчину, который приехал домой к военному корреспонденту Александру Коцу и угрожал его жене, пишет Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, неизвестный требовал от супруги военкора рассказать, где сейчас находится журналист. По словам женщины, злоумышленник угрожал ей и требовал встречи с Александром.
Женщина вызвала полицию, однако мужчина уехал до приезда правоохранителей. Возбуждено уголовное дело по статье «воспрепятствование законной деятельности журналиста».
Ранее СМИ сообщали о том, что на адрес дочери военного корреспондента Александра Сладкова неизвестные прислали подозрительную посылку, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru