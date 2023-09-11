В Донецке автомобиль насмерть сбил военкора Дубового

По его словам, это произошло в момент, когда Дубовой шел за цветами - во вторник должна была приехать его жена. По признанию Бердичевского, военкор всегда встречал ее с цветами.

ДТП произошло на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема, на месте гибели военкора рассыпаны цветы. Дубовой не дошел до своего дома несколько метров.

