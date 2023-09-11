В Донецке автомобиль насмерть сбил военкора Дубового
11 сентября 202320:39
В центре Донецка автомобиль насмерть сбил военного корреспондента Геннадия Дубового. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского.
По его словам, это произошло в момент, когда Дубовой шел за цветами - во вторник должна была приехать его жена. По признанию Бердичевского, военкор всегда встречал ее с цветами.
ДТП произошло на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема, на месте гибели военкора рассыпаны цветы. Дубовой не дошел до своего дома несколько метров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru