В Донецке автомобиль насмерть сбил военкора Дубового

В центре Донецка автомобиль насмерть сбил военного корреспондента Геннадия Дубового. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Народного совета ДНР Владислава Бердичевского.

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По его словам, это произошло в момент, когда Дубовой шел за цветами - во вторник должна была приехать его жена. По признанию Бердичевского, военкор всегда встречал ее с цветами.

ДТП произошло на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Артема, на месте гибели военкора рассыпаны цветы. Дубовой не дошел до своего дома несколько метров.

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