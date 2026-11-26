«Дьявол в деталях»: Кто выиграет от перевода пенсионных накоплений в ПДС
Госдума одобрила автоматический перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений.
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о конвертации пенсионных накоплений граждан, которые формировались до 2014 года, в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Речь идёт об автоматическом переводе таких средств. Минфин разъяснил, что изменения не затронут страховую пенсию, которая рассчитывается на основе трудового стажа и пенсионных баллов. Уже назначенные накопительные пенсии продолжат выплачивать на прежних условиях.
ПРОЩАНИЕ С НАКОПЛЕНИЯМИ
Согласно проекту, накопительная часть в системе обязательного пенсионного страхования перестанет формироваться с 1 апреля 2027 года. Средства пенсионных накоплений, формируемые сейчас Социальным фондом России, передадут в уполномоченный негосударственный пенсионный фонд. Его правительство должно определить до 14 января 2027 года. При этом граждане получат право в период с 1 апреля 2027 года по 31 марта 2029 года подать заявление о переходе в другой НПФ.
Отдельная история с теми гражданами, чьи пенсионные накопления уже размещены в негосударственных пенсионных фондах. Таим россиянам откроют счета долгосрочных сбережений в тех же НПФ. В течение двух лет после перехода участники смогут выбрать другой фонд без потери инвестиционного дохода. Личные взносы и доход от них будут защищены системой гарантирования в пределах 2,8 млн рублей. При этом государство декларирует полную защиту пенсионных накоплений, которые будут конвертированы в ПДС и государственное софинансирование с инвестиционным доходом.
ВЫГОДНО ИЛИ НЕТ
Как заявил НСН глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, автоматический перевод пенсионных накоплений в сбережения выгоден гражданам, так как эти средства будут инвестироваться.
«Они будут приносить доход гражданам. Сейчас россияне в этом процессе не участвуют, доходность по таким вложениям непонятная и низкая. А если эти деньги активно будут использоваться, это принесет большую доходность, люди от этого выиграют», - рассказал депутат. По его словам, НПФ смогут предлагать гражданам разные инвестиционные стратегии с учетом соотношения риска и потенциальной доходности. Деньги можно будет получить по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин либо через 15 лет с момента вступления в ПДС.
При этом, вкладывая деньги в НПФ, нужно помнить о нескольких важных нюансах, рассказал в комментарии НСН профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Во-первых, инвестиционный доход, который заявляют НПФ, это не тот доход, который вы получите на свой расчетный счет. Потому что по закону сам НПФ не имеет права управлять этими деньгами. Он передает их в управляющую компанию. Поэтому часть инвестиционного дохода, который получен за ваши деньги, уйдет управляющей компании, а часть заберет НПФ. При этом, если доходы НПФ Центробанк кое-как регулирует, то доходы управляющих компаний – вообще никак. Теоретически, они сами принимают решение, сколько денег вам положить на счет», - пояснил Сафонов.
СОФИНАНСИРОВАНИЕ, ДА НЕ ТО
Накопительная часть пенсии формировалась в России за счет взносов работодателей с 2002 года. Однако с 2014 года обязательные отчисления направляются на страховые пенсии. Программа долгосрочных сбережений работает с января 2024 года. Согласно данным министерства финансов, к началу нынешнего ноября в ее рамках заключено около 15 миллионов договоров на сумму свыше 1,2 триллиона рублей.
При этом сам по себе перевод пенсионных накоплений в Программу долгосрочных сбережений не предполагает государственного софинансирования. Оно начисляется только на личные добровольные взносы участника. Максимальная сумма составляет до 36 тысяч рублей в год. Срок действия: 10 лет с года уплаты первого личного взноса.
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