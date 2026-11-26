«Они будут приносить доход гражданам. Сейчас россияне в этом процессе не участвуют, доходность по таким вложениям непонятная и низкая. А если эти деньги активно будут использоваться, это принесет большую доходность, люди от этого выиграют», - рассказал депутат. По его словам, НПФ смогут предлагать гражданам разные инвестиционные стратегии с учетом соотношения риска и потенциальной доходности. Деньги можно будет получить по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин либо через 15 лет с момента вступления в ПДС.

При этом, вкладывая деньги в НПФ, нужно помнить о нескольких важных нюансах, рассказал в комментарии НСН профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Во-первых, инвестиционный доход, который заявляют НПФ, это не тот доход, который вы получите на свой расчетный счет. Потому что по закону сам НПФ не имеет права управлять этими деньгами. Он передает их в управляющую компанию. Поэтому часть инвестиционного дохода, который получен за ваши деньги, уйдет управляющей компании, а часть заберет НПФ. При этом, если доходы НПФ Центробанк кое-как регулирует, то доходы управляющих компаний – вообще никак. Теоретически, они сами принимают решение, сколько денег вам положить на счет», - пояснил Сафонов.