Прямо в сердце России: Что известно об атаке дронов на Кремль

ГДЕ ТВОИ КРАСНЫЕ ЛИНИИ, КОТОРЫЕ НРАВИЛИСЬ МНЕ?

В пресс-службе Кремля добавили, что «Россия расценивает атаку на резиденцию президента как спланированную террористическую акцию» и «оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».



Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты будут требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить «киевский террористический режим». По его словам, никаких переговоров с «режимом Зеленского» быть не может, так как он угрожает безопасности России, Европы и всего мира. Депутат сравнил позицию Киева с Аль-Каидой*, Джебхат ан-Нусрой* и ИГИЛом* (запрещенные в РФ террористические организации).



Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев просто и емко заявил о необходимости ликвидации президента Украины Владимира Зеленского.

Россия должна принять решительные меры в ответ на попытку Киева атаковать Кремль с помощью беспилотников, заявил депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?



Пресс-служба Зеленского, в свою очередь, постаралась скорее откреститься от причастности Украины к атаке Кремля. Киевские власти сказали, что не располагают информацией об атаках на Кремль. По их словам, сейчас все силы ВСУ направлены на освобождение своих территорий, а не на атаку чужих. Сам украинский лидер чуть позднее также подтвердил непричастность Украины к теракту в центре Москвы.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил уверенность, что заявления офиса Зеленского о непричастности к атакам беспилотников на Кремль - это «жалкий лепет».



Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил в беседе с НСН, что беспилотники, которые попытались атаковать Кремль, могли быть запущены беженцами из Донбасса с территории Москвы или Подмосковья.

Россиян на фоне атаки на Кремль призвали сообщать о дронах в небе. В случае появления в небе подозрительных беспилотников необходимо незамедлительно позвонить по телефону 112, это гражданский долг каждого россиянина, заявил председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

Позднее система 112 опубликовала статистику, согласно которой экстренные службы столицы и Московской области получили свыше 300 сигналов о беспилотных летательных аппаратах за сутки во вторник, 2 мая.