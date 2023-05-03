Володин потребовал применить оружие, способное уничтожить «киевский террористический режим»
Депутаты Госдумы будут требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить «киевский террористический режим», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, никаких переговоров с «режимом Зеленского» быть не может, так как он угрожает безопасности России, Европы и всего мира. Депутат сравнил позицию Киева с Аль-Каидой*, Джебхат ан-Нусрой* и ИГИЛом* (все запрещены в РФ).
Володин также добавил, что Запад, поставляющий Украине оружие, стал соучастником террористической деятельности.
Пресс-служба президента России ранее сообщила, что Украина в ночь на 3 мая пыталась нанести удар по Кремлю с помощью двух беспилотников. В результате инцидента никто не пострадал. В Кремле оценили это как теракт и попытку покушения на президента накануне Дня Победы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru