Вассерман предложил бороться с украинскими дронами сеткой-рабицей

На сегодняшний день в стране ведутся разработки систем, которые бы могли опознавать дроны, однако они далеко от завершения, признался он. Главной проблемой такой разработки является высокочувствительность локаторов, которые могут реагировать на птиц.

Украинские беспилотники не несут в себе большой опасности, однако при попадании в, например. нефтяной резервуар, могут произойти катастрофические последствия. И подобные объекты следует накрывать сеткой-рабицей.

Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин в разговоре с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» призвал звонить по телефону 112 в случае обнаружения в небе дрона.

