Клишас: Совфед не планирует внеочередных заседаний

Совет Федерации не планирует проводить внеочередные заседания после атаки беспилотников на Кремль, сообщил ТАСС глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Зеленский заявил о непричастности Украины к атаке беспилотников на Кремль

Парламентарий уточнил, что Совфед может в любой момент принять решение о внеочередном заседании. Все зависит от обстановки, объяснил он.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два дрона. Один из беспилотников взорвался над Сенатским дворцом, обломки второго упали на территорию Кремля.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что после ночного инцидента нет других вариантов, кроме физического устранения президента Украины Владимира Зеленского, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:ПарламентАндрей КлишасСовет Федерации РФ

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