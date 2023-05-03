Песков заявил, что Парад Победы на Красной площади 9 Мая состоится
3 мая 202315:04
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака беспилотников не повлияла на планы по проведению Парада Победы на Красной площади.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он ответил, что парад состоится.
«Парад состоится. Изменений в планах нет», - заключил представитель Кремля.
Ранее в Кремле заявили, что в ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина, сообщает RT.
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3 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru