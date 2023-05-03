Песков заявил, что Парад Победы на Красной площади 9 Мая состоится

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака беспилотников не повлияла на планы по проведению Парада Победы на Красной площади.

Песков: спецслужбы делают все для предотвращения провокаций на День Победы

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он ответил, что парад состоится.

«Парад состоится. Изменений в планах нет», - заключил представитель Кремля.

Ранее в Кремле заявили, что в ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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