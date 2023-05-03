Два беспилотника пытались атаковать Кремль
Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) пытались атаковать московский Кремль, сообщила пресс-служба администрации президента.
Отмечается, что беспилотники были выведены из строя системами радиолокационной борьбы. В Кремле уточнили, что в результате падения уничтоженных дронов никто не пострадал.
Президент России Владимир Путин не пострадал. Его график работы не изменился, глава государства продолжает работать в обычном режиме.
Добавляется, что российская сторона имеет право принять ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным». Россия также расценивает атаку на президентскую резиденцию как спланированную террористическую акцию, подчеркнули в Кремле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru