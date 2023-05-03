«Башку оторвать!»: Генерал Шаманов о возмездии за атаку Кремля

Тех, кто стоит за запуском беспилотников на Кремль, надо наказать «в том месте, где они сидят», сказал в эфире НСН депутат и генерал Владимир Шаманов.

Россия должна принять решительные меры в ответ на попытку Киева атаковать Кремль с помощью беспилотников, заявил в интервью НСН депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов.

Пресс-служба президента России ранее сообщила, что Украина в ночь на 3 мая пыталась нанести удар по Кремлю с помощью двух беспилотников. В результате инцидента никто не пострадал. В Кремле оценили это как теракт и попытку покушения на президента накануне Дня Победы.

Путина не было в Кремле в момент прилета украинских беспилотников
«Сейчас сложно сказать, кто и откуда их запускал, но этого, конечно, нельзя допускать. По поводу наших "товарищей", пора бы уже в том месте, где они находятся, башку оторвать. Специалисты должны оценить степень угрозы и принять решительные меры», - сказал Шаманов.

Комментируя введенный в Москве запрет на полеты беспилотников, депутат сказал, что защищать город должен «не Собянин, а Минобороны и ПВО».

В Кремле заявили в связи с данным инцидентом, что Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю «где и когда посчитает нужным».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимира Путина не было в Кремле во время атаки украинских беспилотников.

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ФОТО: РИА Новости
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