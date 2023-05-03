«Башку оторвать!»: Генерал Шаманов о возмездии за атаку Кремля

«Сейчас сложно сказать, кто и откуда их запускал, но этого, конечно, нельзя допускать. По поводу наших "товарищей", пора бы уже в том месте, где они находятся, башку оторвать. Специалисты должны оценить степень угрозы и принять решительные меры», - сказал Шаманов.

Комментируя введенный в Москве запрет на полеты беспилотников, депутат сказал, что защищать город должен «не Собянин, а Минобороны и ПВО».

В Кремле заявили в связи с данным инцидентом, что Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю «где и когда посчитает нужным».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимира Путина не было в Кремле во время атаки украинских беспилотников.

