Слуцкий назвал «жалким лепетом» заявления Киева о непричастности к атаке на Кремль
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, что заявления офиса Зеленского о непричастности к атакам беспилотников на Кремль - это «жалкий лепет».
В своём Telegram-канале он написал, что «всё указывает на украинский след» и поэтому в эти слова верится с трудом.
«Целью спланированной террористической акции и покушения на президента России, очевидно, было посеять панику среди россиян накануне Дня Победы», - указал политик.
Он добавил, что «ответ должен быть максимально жёстким», а президента Украины Владимира Зеленского «и его нацистскую шайку ждёт военный трибунал».
Ранее представитель офиса Зеленского Сергей Никифоров заявил, что считает произошедшее в Москве «нагнетанием ситуации» перед Днем Победы, а «приём» с беспилотниками - ожидаемым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 214 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 549 / сут.
- CNN: США не предупреждали о попытке атаковать дронами Кремль
- Евросоюз выделит Украине на боеприпасы 1 миллиард евро
- Ниинисте отказал Зеленскому в передаче истребителей Hornet
- Более 200 звонков о БПЛА за сутки поступило в экстренные службы столицы РФ
- Майклу Дугласу вручат почетную Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля
- В Петербурге вслед за Москвой запретили запускать беспилотники
- СМИ: пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Сочи
- Bild: В Германии обыскали яхту Фархада Ахмедова
- Панина обвинили в оправдании терроризма за пост о теракте на Крымском мосту
- Слуцкий назвал «жалким лепетом» заявления Киева о непричастности к атаке на Кремль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru