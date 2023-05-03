Слуцкий назвал «жалким лепетом» заявления Киева о непричастности к атаке на Кремль

В своём Telegram-канале он написал, что «всё указывает на украинский след» и поэтому в эти слова верится с трудом.

«Целью спланированной террористической акции и покушения на президента России, очевидно, было посеять панику среди россиян накануне Дня Победы», - указал политик.

Он добавил, что «ответ должен быть максимально жёстким», а президента Украины Владимира Зеленского «и его нацистскую шайку ждёт военный трибунал».

Ранее представитель офиса Зеленского Сергей Никифоров заявил, что считает произошедшее в Москве «нагнетанием ситуации» перед Днем Победы, а «приём» с беспилотниками - ожидаемым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».