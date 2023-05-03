Более 200 звонков о БПЛА за сутки поступило в экстренные службы столицы РФ

Экстренные службы российской столицы и Московской области получили свыше 200 сигналов о беспилотных летательных аппаратах за сутки во вторник, 2 мая. Такую статистику приводит система 112.

Отмечается, что число такого рода предупреждений от граждан растёт ежедневно. Так, в апреле единая служба вызова экстренных оперативных служб регистрировала около 100 таких сообщений. Таим образом на сегодня их количество удвоилось.

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении с 3 мая запрета на запуск беспилотников в столице. Пресс-служба Кремля сегодня сообщила о ночной атаке двух БПЛА на Кремль. В результате применения систем радиолокационной борьбы дроны были выведены из строя. При их падении и разлёте осколков никто не пострадал.

Официальный Киев отверг свою причастность к попытке ночной атаки Кремля. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что эти беспилотники могли запустить украинские беженцы с территории столицы РФ или Подмосковья.

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Фото: pixabay.com
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