Более 200 звонков о БПЛА за сутки поступило в экстренные службы столицы РФ
Экстренные службы российской столицы и Московской области получили свыше 200 сигналов о беспилотных летательных аппаратах за сутки во вторник, 2 мая. Такую статистику приводит система 112.
Отмечается, что число такого рода предупреждений от граждан растёт ежедневно. Так, в апреле единая служба вызова экстренных оперативных служб регистрировала около 100 таких сообщений. Таим образом на сегодня их количество удвоилось.
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении с 3 мая запрета на запуск беспилотников в столице. Пресс-служба Кремля сегодня сообщила о ночной атаке двух БПЛА на Кремль. В результате применения систем радиолокационной борьбы дроны были выведены из строя. При их падении и разлёте осколков никто не пострадал.
Официальный Киев отверг свою причастность к попытке ночной атаки Кремля. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что эти беспилотники могли запустить украинские беженцы с территории столицы РФ или Подмосковья.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru