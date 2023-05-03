«Спящие ячейки»: Герой России допустил причастность беженцев к атакам на Кремль

В ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. Дроны были сбиты, глава государства в этот момент отсутствовал в Кремле. Липовой считает, что к атаке могут быть причастны беженцы.

«Думаю, что наши правоохранительные органы, Следственный комитет по определят исполнителей. В ближайшее время мы это узнаем. В России около 5 миллионов беженцев из Украины, которые под предлогом спасения приехали. Большое количество находится в европейской части. Вполне возможно, что некоторые из этих беженцев представляют «спящую ячейку» и выполняют указания киевского режима через ГРУ, СБУ», - сказал Липовой.

Собеседник НСН предположил, что запуск дронов мог осуществляться из Москвы или Подмосковья.

«Скорее всего запускали с территории Москвы или Подмосковья. Беспилотник сейчас можно собрать на коленке или на балконе городской квартиры. Продолжается проверка нашей системы ПВО, насколько прикрыты стратегические объекты в преддверии 9 мая. Это больше всего настораживает. Думаю, что в ближайшее время количество средств ПВО над городом будет усилено, как и количество средств уничтожения беспилотников», - отметил Липовой.

По словам Героя России, теперь киевскому режиму нужно ждать ответ Москвы.

«В администрации президента уже заявили о праве на ответный ход и пусть теперь киевский режим трясется и ждет ответ», - резюмировал Липовой.

Ранее депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов заявил НСН, что Россия должна принять решительные меры в ответ на попытку Киева атаковать Кремль с помощью беспилотников.

