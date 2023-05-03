«Спящие ячейки»: Герой России допустил причастность беженцев к атакам на Кремль
В России около 5 миллионов беженцев, которые приехали под предлогом спасения, а среди них могут быть те, кто выполняет поручения киевского режима, сказал Сергей Липовой.
Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил в беседе с НСН, что беспилотники, которые попытались атаковать Кремль, могли быть запущены беженцами из Донбасса с территории Москвы или Подмосковья.
В ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. Дроны были сбиты, глава государства в этот момент отсутствовал в Кремле. Липовой считает, что к атаке могут быть причастны беженцы.
«Думаю, что наши правоохранительные органы, Следственный комитет по определят исполнителей. В ближайшее время мы это узнаем. В России около 5 миллионов беженцев из Украины, которые под предлогом спасения приехали. Большое количество находится в европейской части. Вполне возможно, что некоторые из этих беженцев представляют «спящую ячейку» и выполняют указания киевского режима через ГРУ, СБУ», - сказал Липовой.
Собеседник НСН предположил, что запуск дронов мог осуществляться из Москвы или Подмосковья.
«Скорее всего запускали с территории Москвы или Подмосковья. Беспилотник сейчас можно собрать на коленке или на балконе городской квартиры. Продолжается проверка нашей системы ПВО, насколько прикрыты стратегические объекты в преддверии 9 мая. Это больше всего настораживает. Думаю, что в ближайшее время количество средств ПВО над городом будет усилено, как и количество средств уничтожения беспилотников», - отметил Липовой.
По словам Героя России, теперь киевскому режиму нужно ждать ответ Москвы.
«В администрации президента уже заявили о праве на ответный ход и пусть теперь киевский режим трясется и ждет ответ», - резюмировал Липовой.
Ранее депутат Госдумы, экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов заявил НСН, что Россия должна принять решительные меры в ответ на попытку Киева атаковать Кремль с помощью беспилотников.
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