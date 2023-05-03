Киев открестился от причастности Украины к атаке на Кремль

Ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю двумя беспилотниками Эксперт: запущенные по Кремлю беспилотники могли быть собраны в столичном регионе Зеленский заявил, что скоро украинские войска пойдут в наступление Четверо из десяти россиян считают, что партнера легче найти в интернете, чем в реальной жизни