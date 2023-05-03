Киев открестился от причастности Украины к атаке на Кремль
Киевские власти не располагают информацией об атаках на Кремль, сейчас все силы направлены на освобождение своих территорий, а не на атаку чужих. Об этом заявили в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского.
Представитель офиса Зеленского Сергей Никифоров считает произошедшее в Москве «нагнетанием ситуации» перед Днем Победы, а «прием» с беспилотниками - ожидаемым.
Ранее герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что атаковавшие Кремль беспилотники могли быть запущены беженцами из Донбасса из Московского региона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru