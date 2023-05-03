СК назвал терактом атаку дронов на Кремль

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки дронов на Кремль. Уголовное дело возбуждено по статье теракт.

В ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. Дроны были сбиты, глава государства в этот момент отсутствовал в Кремле

Ранее в Вашингтоне заявили, что не поощряют Киев наносить удары по территории России. Такой позиции Белый дом придерживается с начала 2023 года.



