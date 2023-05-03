«Звоните в 112!»: Россиян на фоне атаки на Кремль призвали сообщать о дронах в небе

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне теракта на территории Кремля с участием двух беспилотников запретил запускать дроны в столице, за исключением БПЛА, используемых по решению органов государственной власти. Гринин рассказал, какие действия должны предпринять простые россияне в случае обнаружения подозрительных дронов.

«Необходимо позвонить по телефону 112, если вы увидите что-то подозрительное — непонятный дрон, груз или человека, который странно себя ведет. Подчеркну: если информация окажется бесполезной, никакой ответственности в данном случае не последует. Если же она поможет предотвратить теракт, бдительному гражданину могут объявить благодарность или даже материально поощрить. Не только можно, но и нужно сообщать о любых подозрительных ситуациях, это гражданский долг», — подчеркнул он.

Собеседник НСН добавил, что детям базовые правила безопасности должны объяснять родители.

«То, что идет от официальных источников, детьми часто воспринимается как информационная шелуха. С родителями у большинства детей более доверительные отношения, чем со школой. Однако это не отменяет необходимости официальных предупреждений, инструкций и так далее», — отметил председатель «Гражданской безопасности».

В заключение Гринин одобрил инструкцию для белгородских школьников, которым запретили ходить в лес и поручили прятаться от беспилотников.

«По сути, Белгород — прифронтовой город, здесь периодически что-то взрывается и прилетает. Естественно, соблюдать меры предосторожности очень даже нужно и правильно. Естественно, все необходимые службы задействованы в предотвращении терактов. Добавлю, что никто не назовет ни цифр, ни каких-либо подробностей по предотвращенным терактам. В случае публикации эта информация может помочь террористам, поэтому она абсолютно закрыта», — подытожил он.

Ранее пресс-служба администрации президента сообщила, что два беспилотных летательных аппарата пытались атаковать московский Кремль. Отмечается, что они были выведены из строя средствами радиолокационной борьбы. В Кремле уточнили, что в результате падения уничтоженных дронов никто не пострадал. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

