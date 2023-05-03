«Звоните в 112!»: Россиян на фоне атаки на Кремль призвали сообщать о дронах в небе
О базовых правилах безопасности детям должны рассказывать родители, информация от официальных источников воспринимается ими гораздо хуже, сказал НСН Сергей Гринин.
В случае появления в небе подозрительных беспилотников необходимо незамедлительно позвонить по телефону 112, это гражданский долг каждого россиянина. Об этом НСН заявил председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне теракта на территории Кремля с участием двух беспилотников запретил запускать дроны в столице, за исключением БПЛА, используемых по решению органов государственной власти. Гринин рассказал, какие действия должны предпринять простые россияне в случае обнаружения подозрительных дронов.
«Необходимо позвонить по телефону 112, если вы увидите что-то подозрительное — непонятный дрон, груз или человека, который странно себя ведет. Подчеркну: если информация окажется бесполезной, никакой ответственности в данном случае не последует. Если же она поможет предотвратить теракт, бдительному гражданину могут объявить благодарность или даже материально поощрить. Не только можно, но и нужно сообщать о любых подозрительных ситуациях, это гражданский долг», — подчеркнул он.
Собеседник НСН добавил, что детям базовые правила безопасности должны объяснять родители.
«То, что идет от официальных источников, детьми часто воспринимается как информационная шелуха. С родителями у большинства детей более доверительные отношения, чем со школой. Однако это не отменяет необходимости официальных предупреждений, инструкций и так далее», — отметил председатель «Гражданской безопасности».
В заключение Гринин одобрил инструкцию для белгородских школьников, которым запретили ходить в лес и поручили прятаться от беспилотников.
«По сути, Белгород — прифронтовой город, здесь периодически что-то взрывается и прилетает. Естественно, соблюдать меры предосторожности очень даже нужно и правильно. Естественно, все необходимые службы задействованы в предотвращении терактов. Добавлю, что никто не назовет ни цифр, ни каких-либо подробностей по предотвращенным терактам. В случае публикации эта информация может помочь террористам, поэтому она абсолютно закрыта», — подытожил он.
Ранее пресс-служба администрации президента сообщила, что два беспилотных летательных аппарата пытались атаковать московский Кремль. Отмечается, что они были выведены из строя средствами радиолокационной борьбы. В Кремле уточнили, что в результате падения уничтоженных дронов никто не пострадал. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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