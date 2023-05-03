Власти Подмосковья запретили выдавать разрешения на полеты беспилотников
Власти Московской области запретили выдавать разрешения на использование беспилотников над территорией Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В сообщении говорится, что решение было принято на заседании оперативного штаба Московской области ещё в апреле и в настоящий момент его действие продолжается.
«Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти», - уточнили в областной администрации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начал действовать запрет на запуск беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru