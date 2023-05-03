В Москве запретили запуск беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начал действовать запрет на запуск беспилотников.

Исключения составят запуски беспилотников, которые будут проводиться с разрешения властей.

«Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов», - отметил Собянин.

За несогласованный запуск беспилотника его владельцу может грозить административная или уголовная ответственность.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:МоскваБеспилотникиСергей Собянин

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