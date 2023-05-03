В Москве запретили запуск беспилотников
3 мая 202314:35
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начал действовать запрет на запуск беспилотников.
Исключения составят запуски беспилотников, которые будут проводиться с разрешения властей.
«Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов», - отметил Собянин.
За несогласованный запуск беспилотника его владельцу может грозить административная или уголовная ответственность.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru