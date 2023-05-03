Медведев заявил о необходимости ликвидации Зеленского

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал атаку украинских беспилотников на Кремль. Политик опубликовал пост в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил о непричастности Украины к атаке беспилотников на Кремль

Медведев назвал произошедшее терактом. После этого не осталось вариантов, кроме физического устранения президента Украины Владимира Зеленского и его окружения, считает зампред Совбеза.

«Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал», - добавил Медведев.

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. Один из дронов взорвался над Сенатским дворцом, обломки второго рухнули на территории Кремля.

В Москве с 3 мая ввели запрет на использование беспилотников. Аналогичные решения приняли в Московской области и Санкт-Петербурге, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/znanierussia
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий Медведев

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