Медведев заявил о необходимости ликвидации Зеленского
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал атаку украинских беспилотников на Кремль. Политик опубликовал пост в своем Telegram-канале.
Медведев назвал произошедшее терактом. После этого не осталось вариантов, кроме физического устранения президента Украины Владимира Зеленского и его окружения, считает зампред Совбеза.
«Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал», - добавил Медведев.
В ночь на 3 мая Кремль атаковали два беспилотника. Один из дронов взорвался над Сенатским дворцом, обломки второго рухнули на территории Кремля.
В Москве с 3 мая ввели запрет на использование беспилотников. Аналогичные решения приняли в Московской области и Санкт-Петербурге, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru