Путина не было в Кремле в момент прилета украинских беспилотников
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина не было в Кремле в момент совершения атаки украинскими беспилотниками резиденции главы государства.
«Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских беспилотников», - сказал Песков РИА Новости.
Президент сегодня работает в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) пытались атаковать московский Кремль, сообщила пресс-служба администрации президента. Отмечается, что беспилотники были выведены из строя системами радиолокационной борьбы. В Кремле уточнили, что в результате падения уничтоженных дронов никто не пострадал.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru