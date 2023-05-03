Путина не было в Кремле в момент прилета украинских беспилотников

«Путина не было в Кремле в момент попытки атаки украинских беспилотников», - сказал Песков РИА Новости.

Президент сегодня работает в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) пытались атаковать московский Кремль, сообщила пресс-служба администрации президента. Отмечается, что беспилотники были выведены из строя системами радиолокационной борьбы. В Кремле уточнили, что в результате падения уничтоженных дронов никто не пострадал.

