В Дагестане объявили 28 сентября днем траура по погибшим при взрыве на АЗС

Руководитель региона выразил соболезнования близким погибших.

«Понимаю, что нет слов, способных унять боль от потери самых родных и любимых людей. Но хочу, чтобы вы знали: мы рядом с вами и во всем поддержим», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

При взрыве на АЗС в Дагестане погибли десять человек, в том числе двое детей. Еще 11 человек пострадали.

