В Дагестане объявили 28 сентября днем траура по погибшим при взрыве на АЗС
27 сентября 202422:55
Власти Дагестана объявили субботу, 28 сентября днем траура по погибшим в результате взрыва на АЗС в Махачкале. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.
Руководитель региона выразил соболезнования близким погибших.
«Понимаю, что нет слов, способных унять боль от потери самых родных и любимых людей. Но хочу, чтобы вы знали: мы рядом с вами и во всем поддержим», — написал Меликов в своем Telegram-канале.
При взрыве на АЗС в Дагестане погибли десять человек, в том числе двое детей. Еще 11 человек пострадали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru