В Дагестане объявили 28 сентября днем траура по погибшим при взрыве на АЗС

Власти Дагестана объявили субботу, 28 сентября днем траура по погибшим в результате взрыва на АЗС в Махачкале. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

МЧС: Число погибших при взрыве в Махачкале выросло до 10

Руководитель региона выразил соболезнования близким погибших.

«Понимаю, что нет слов, способных унять боль от потери самых родных и любимых людей. Но хочу, чтобы вы знали: мы рядом с вами и во всем поддержим», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

При взрыве на АЗС в Дагестане погибли десять человек, в том числе двое детей. Еще 11 человек пострадали.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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