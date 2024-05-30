Пять человек пострадали при взрыве газа в квартире в Грозном

По данным ведомства, инцидент произошёл в городке Маяковского города Грозного в квартире, расположенной на первом этаже. Причиной хлопка стала утечка бытового газа из резинового шланга газовой плиты.

«В результате пострадали пять человек, среди них четверо несовершеннолетних детей. Все пострадавшие госпитализированы», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило уголовное дело после взрыва газового баллона в ресторане гостиницы в Чебоксарах, в результате которого пострадали 10 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

