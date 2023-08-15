«Жадность и алчность»: Глава Дагестана назвал причины ЧП на АЗС в Махачкале
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к взрыву на АЗС на окраине Махачкалы привели жадность и алчность, сообщает РИА Новости.
По его мнению, подобные трагедии происходят тогда, когда люди нарушают меры безопасности с целью извлечь выгоду.
«Мне кажется, что во главе угла стоят жадность и алчность. Когда люди пытаются нарушить все мыслимые и немыслимые меры безопасности для того, чтобы извлечь небольшую выгоду», – сказал он.
Меликов напомнил, что по факту ЧП было возбуждено уголовное дело и призвал «все остальные истории предоставить следствию».
Очевидец Мурад Мурадов в свою очередь рассказал РИА Новости, что взрыв на АЗС в Махачкале произошел из-за возгорания селитры в находящихся напротив ангарах и к самой заправке ЧП отношения не имеет, так как они - «пострадавшая сторона».
Ранеев МЧС РФ заявили, что в результате взрыва у автозаправочной станции в Махачкале погибли 35 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru