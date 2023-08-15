«Много фейков!»: Депутат Хамзаев призвал не верить слухам о трагедии в Махачкале

Взрыв произошел рядом с «живой» трассой, где в это время бывает много людей и машин, сказал в эфире НСН Бийсултан Хамзаев, предупредив об украинской дезинформации.

Все причастные к трагедии в Махачкале должны понести жесткое наказание, при этом надо дождаться официальной версии, заявил в интервью НСН депутат Госдумы из Дагестана Бийсултан Хамзаев.

Поздно вечером 14 августа на окраине Махачкалы взорвалась АЗС, огонь на которую перекинулся с автосервиса. По последним данным, погибли 35 человек, в больницы попали более 70 пострадавших.

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«Пока сложно назвать первопричину трагедии. Мы не знаем, что это за склад и что там было, при этом сейчас очень много фейковых новостей. Плюс мы видим, что украинский ЦИПсО воздействует на людей через фейки и дезинформацию. Поэтому я предлагаю всем дождаться официальной версии, которая будет понятна после следственных действий, из-за чего конкретно произошел взрыв, а потом уже разбираться, что и где лежало. Надо проявить терпение, насколько это возможно. В любом случае все виновные должны понести ответственность по всей строгости и жесткости закона», - сказал Хамзаев.

При этом он отметил, что взрыв произошел рядом с оживленным участком федеральной трассы.

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«Трагедия произошла на федеральной трассе, в это время там было большое скопление людей. Плюс это "живая" дорога, там всегда в это время много движения бывает. Хотел бы выразить соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также поблагодарить "скорую помощь" и спасателей, которые работали там всю ночь, они сделали большую работу. Там было еще несколько резервуаров с горючей смесью, которые успели потушить. Если бы этого не сделали, мог бы произойти еще более мощный взрыв», - заключил собеседник НСН.

15 августа объявлено в Дагестане днем траура. Возбуждено уголовное дело. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что семьям погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выплатят по миллиону рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Следственный комитет России
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