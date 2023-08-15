«Много фейков!»: Депутат Хамзаев призвал не верить слухам о трагедии в Махачкале

Все причастные к трагедии в Махачкале должны понести жесткое наказание, при этом надо дождаться официальной версии, заявил в интервью НСН депутат Госдумы из Дагестана Бийсултан Хамзаев.

Поздно вечером 14 августа на окраине Махачкалы взорвалась АЗС, огонь на которую перекинулся с автосервиса. По последним данным, погибли 35 человек, в больницы попали более 70 пострадавших.