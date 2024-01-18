Пять человек пострадали при взрыве газа в Махачкале

По данным ведомства, инцидент произошел в доме по улице Газопроводная. Пожар после взрыва потушили на площади 20 квадратных метров.

В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе трое детей. Их доставили в ожоговое отделение республиканской клинической больницы, а также в детскую республиканскую клиническую больницу.

Ранее хлопок газовоздушной смеси зафиксировали в многоквартирном доме в Самаре, погиб один человек, пишет RT.

