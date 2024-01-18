Пять человек пострадали при взрыве газа в Махачкале
Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в частном доме в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Дагестану.
По данным ведомства, инцидент произошел в доме по улице Газопроводная. Пожар после взрыва потушили на площади 20 квадратных метров.
В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе трое детей. Их доставили в ожоговое отделение республиканской клинической больницы, а также в детскую республиканскую клиническую больницу.
Ранее хлопок газовоздушной смеси зафиксировали в многоквартирном доме в Самаре, погиб один человек, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Австралии на двух участках организуют голосование на выборах президента РФ
- Бесплатный проезд электромобилей по платным трассам продлили на 2024 год
- Китай в 2023 году сократил объем торговли с Украиной на 10,8%
- РАН: Преждевременная смертность россиян наносит ущерб экономике в триллионы рублей
- Пять человек пострадали при взрыве газа в Махачкале
- Семь человек погибли из-за ракетных ударов Пакистана по юго-востоку Ирана
- После начала беспорядков в Эквадоре задержали почти 2 тысячи человек
- СМИ: В Москве загорелись Усачëвские бани
- В Белгороде в результате атаки ВСУ пострадала женщина
- В МДТ объяснили, почему Козловский не вернулся в театр
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru