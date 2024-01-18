Пять человек пострадали при взрыве газа в Махачкале

Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в частном доме в Махачкале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Дагестану.

В многоэтажке в Казани взорвался газ

По данным ведомства, инцидент произошел в доме по улице Газопроводная. Пожар после взрыва потушили на площади 20 квадратных метров.

В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе трое детей. Их доставили в ожоговое отделение республиканской клинической больницы, а также в детскую республиканскую клиническую больницу.

Ранее хлопок газовоздушной смеси зафиксировали в многоквартирном доме в Самаре, погиб один человек, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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